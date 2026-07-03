Esses modelos de maiô estarão por toda parte nas praias neste verão de 2026.

Neste verão, o fato de banho vai marcar presença muito além da areia. Concebido como uma verdadeira declaração de moda, é tão fácil de usar na praia como na cidade, por baixo de uma camisa leve ou combinado com uma saia fluida. Cores vibrantes e inspirações retro: estas são as tendências que vão fazer sucesso durante todo o verão de 2026.

Amarelo manteiga, o tom que ilumina o verão.

Se há uma cor para abraçar nesta temporada, é o amarelo manteiga. Suave, luminoso e fácil de combinar, este delicado tom pastel adiciona instantaneamente um toque de frescor ao seu visual de verão. Ele cativa com sua elegância discreta e favorece naturalmente todos os tons de pele.

Essa tonalidade está ganhando espaço em maiôs, biquínis de tiras e até mesmo em modelos com detalhes em renda. Para um look descontraído, porém sofisticado, basta combiná-la com uma camisa branca oversized, calças de linho ou uma linda canga de crochê. O resultado: uma silhueta de verão tão chique quanto confortável, perfeita da praia ao terraço.

O maiô de uma peça está passando por uma revolução.

Longe da sua imagem clássica, o maiô de uma peça reinventa-se com linhas modernas e cheias de personalidade. Modelos assimétricos, versões tomara que caia e recortes gráficos conferem um visual contemporâneo que agrada a todos os gostos. Os detalhes fazem toda a diferença: costas abertas, drapeados elegantes, argolas metálicas e decotes elaborados dão a estas criações um toque de alta costura. Preto clássico, chocolate intenso, vermelho profundo ou tons pastel — todas podem encontrar o estilo perfeito.

A melhor parte? O maiô se transforma facilmente em um body. Combinado com calças fluidas, uma saia longa ou uma camisa aberta, você tem o look perfeito para prolongar o seu dia sem precisar ir ao vestiário.

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Estampas retrô estão voltando com tudo.

As influências vintage continuam a cativar neste verão. Estampas florais delicadas, poás, listras finas e padrões inspirados nos anos 60 e 70 adicionam um toque de charme tanto a biquínis quanto a maiôs. Calcinhas de cintura alta também estão voltando com tudo, assim como tops com bojo e aro, combinando o estilo retrô com o conforto. Tecidos texturizados, crochê e detalhes em renda reforçam essa sensação nostálgica, sem perder o toque moderno.

Para completar o seu look, opte por alguns acessórios bem escolhidos: uma cesta de vime, óculos de sol grandes, um lenço no cabelo ou sandálias minimalistas são suficientes para criar uma silhueta de verão elegante.

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Para além das tendências, o verão de 2026 celebra principalmente uma moda que prioriza o conforto, a confiança e a liberdade de expressão. Quer opte por um elegante fato de banho de uma peça, um biquíni amarelo-manteiga ou um modelo com inspiração retro, uma coisa é certa: os fatos de banho serão os seus companheiros de estilo durante toda a estação.