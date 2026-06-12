Ines de Ramon usa renda branca ao lado de seu parceiro, Brad Pitt.

Ines de Ramon, diretora da Anita Ko Jewelry, uma marca de joias de luxo, confirma mais uma vez seu apurado senso de estilo. Vista recentemente nas arquibancadas de Roland-Garros ao lado de seu parceiro, Brad Pitt, ela brilhou com um top de renda que capturou perfeitamente o espírito descontraído do final do torneio parisiense.

Uma blusa de renda branca com um toque de verão.

Nas fotos que têm circulado desde então, Ines de Ramon aparece com uma blusa branca etérea, confeccionada em uma renda floral particularmente delicada. A peça sem mangas combina painéis de renda floral com seções de tecido mais fluido, criando um efeito de movimento que é ao mesmo tempo elegante e romântico.

Ao centro, um pequeno detalhe em forma de fechadura adiciona um toque editorial sutil. Essa sobreposição de materiais e o acabamento delicado conferem à peça um ar quase de alta-costura — embora perfeitamente adequada à atmosfera descontraída de um dia de tênis sob o sol parisiense. Uma demonstração do que a renda pode agregar a um look de verão.

Uma assinatura estilística discreta

Quanto aos acessórios, Ines de Ramon optou pela coesão e simplicidade. Uma bolsa cor creme com linhas retas, um par de óculos de sol grandes e coloridos que conferem um toque moderno, e um penteado simples e natural completam o visual com sutileza, reforçando uma aparência elegante e sofisticada.

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Roland-Garros, um palco tanto para a moda quanto para o tênis.

Como todos os anos, o Aberto da França de 2026 se tornou um verdadeiro evento de moda paralelo. Tapetes vermelhos não oficiais nas arquibancadas, um desfile de looks cuidadosamente selecionados, conexões românticas entre celebridades: as duas semanas transcenderam em grande parte seu contexto puramente esportivo. A presença de Ines de Ramon e Brad Pitt, nesse sentido, faz parte de uma tradição já consolidada. Um casal perfeitamente coordenado, fiel à imagem discreta que cultivam desde o início.

Com sua presença em Roland-Garros 2026, Ines de Ramon confirma seu status como uma das figuras mais estilosas do momento. É mais uma prova de que, na moda, saber escolher uma peça delicada pode fazer toda a diferença.