O abdômen de Ana de Armas está causando polêmica nas redes sociais

Fabienne Ba.
@ana_d_armas / Instagram

A atriz cubano-espanhola Ana de Armas continua a marcar presença nas redes sociais. Em sua publicação mais recente no Instagram, a estrela internacional da saga James Bond e do recente filme "Ballerina" compartilhou uma série de fotos emolduradas como cartões-postais. Como era de se esperar, foi seu visual descontraído que imediatamente chamou a atenção de seus fãs.

Uma selfie em meio à natureza.

Nas imagens, Ana de Armas posa perto de um lago, emoldurada por montanhas verdejantes. A atmosfera é a de um retiro de verão perfeito: uma garrafa de água ao lado dela, um iPad ligado e um par de fones de ouvido brancos com fio pendurados casualmente. Tudo na composição reforça a ideia de um momento roubado, de um cotidiano "fora de serviço" cuidadosamente escolhido.

É precisamente esse contraste entre a grandiosidade do cenário e a simplicidade da aparência que torna a publicação particularmente bem-sucedida. Longe dos tapetes vermelhos ou de ensaios fotográficos sofisticados, Ana de Armas se mostra aqui sob uma luz mais íntima e humana – um formato que seus seguidores elogiam constantemente.

Um look casual com top esportivo e calça de moletom.

Quanto ao seu look, Ana de Armas optou por um visual decididamente casual. Ela usava um top cropped preto, semelhante a um sutiã esportivo canelado, com alças largas, sendo que uma delas escorregava levemente do ombro. O corte particularmente curto revelava toda a sua barriga e cintura — um efeito imediato que chamou a atenção de todos instantaneamente.

Para complementar a blusa, Ana de Armas optou por uma calça de moletom cinza-clara e folgada, que quebra completamente a estrutura da peça. Seus cabelos castanhos estão soltos, caindo sobre os ombros. Sem maquiagem pesada, apenas uma pele com aparência natural.

Músculos abdominais: entre admiração e fascínio

Foram seus abdominais que atraíram todos os comentários. "Abdômen da Tracy Anderson!", exclamou um internauta, referindo-se ao método de fitness americano popular entre as estrelas de Hollywood. Outros fãs simplesmente elogiaram o físico da atriz. Além da admiração, porém, essas fotos levantam questões — como sempre — sobre a percepção dos corpos das celebridades nas redes sociais. Embora a atriz esteja claramente exibindo sua forma física, diversos especialistas apontam que esse tipo de imagem pode, involuntariamente, reforçar padrões corporais irreais, difíceis de serem alcançados pela maioria dos usuários.

Uma época agitada para a atriz.

Este lançamento acontece num momento crucial da carreira de Ana de Armas. Logo após a promoção de "Ballerina", ela está embarcando em vários projetos, incluindo os aguardados "Eden" e "Sweat". Isso explica esses momentos de descanso à beira de um lago — ainda mais preciosos na agenda de uma estrela internacional.

Com essa publicação no Instagram, Ana de Armas protagonizou uma aparição que deu o que falar. Ela confirma seu status como figura essencial do cinema americano – tanto nos sets de filmagem quanto nas redes sociais.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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