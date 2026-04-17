A atriz Anne Hathaway causa sensação em Nova York com um vestido "ousado".

Anne Hathaway fez um retorno triunfal ao coração da Semana de Moda de Nova York, onde se consolidou como atriz e ícone de estilo. Em um evento importante, a estrela de "O Diabo Veste Prada" surgiu com um sofisticado vestido preto, combinando uma silhueta justa, decote nas costas e detalhes em renda. O conjunto foi complementado por uma longa estola de penas e um visual decididamente dramático.

Uma silhueta de alta costura na primeira fila

O vestido Ralph Lauren, parte da coleção outono/inverno da grife, apresentava uma silhueta ajustada, um decote alto e fechado e uma saia longa e fluida acentuada por renda preta estruturada. O tecido rico e levemente transparente permitia vislumbrar o tecido preto por baixo, intensificando o efeito sensual e transformando o look de Anne Hathaway em uma verdadeira peça de desfile de moda.

Uma interação muito elaborada de camadas

Anne Hathaway acrescentou uma longa estola de penas, drapeada sobre os ombros, a esta peça marcante, que evoca a elegância teatral da era da alta-costura de Hollywood. O look foi complementado com óculos de sol grandes, botas pretas e um penteado elegante, criando um contraste marcante entre o movimento das penas, a silhueta rígida e a simplicidade minimalista do seu rosto.

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Uma imagem de diva modernizada

Com essa aparição, a atriz americana Anne Hathaway exibiu seu lado "diva", mantendo um visual bem contemporâneo. A escolha de Ralph Lauren, uma marca tipicamente americana, também fez alusão ao seu papel como ícone da moda, algo entre o Andy Sachs do passado e uma mulher poderosa que tem total controle sobre sua estética.

As imagens daquela noite, amplamente divulgadas pela imprensa de celebridades e moda, mostravam Anne Hathaway cercada por flashes de câmeras, observada de todos os lados, reforçando a ideia de que sua escolha de roupa agora se tornou um evento em si. Com esse vestido, ela provou mais uma vez que a moda, para ela, não é apenas uma ferramenta de promoção, mas uma verdadeira linguagem, precisa e assertiva, expressa com a mesma eficácia em um tapete vermelho quanto nas ruas de Nova York.