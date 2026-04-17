"Adoramos o look natural": Lizzo revive um look de praia vintage

Léa Michel
@lizzobeeating / Instagram

A cantora americana Lizzo está causando sensação no Instagram com um ensaio fotográfico de verão, onde exibe com orgulho seu corpo e um estilo praiano que mistura luxo e nostalgia. Vestida com um biquíni Gucci monogramado, ela celebra o corpo "natural", enviando uma mensagem clara aos seus seguidores: o verão de 2026 será uma temporada sem filtros ou inseguranças.

Um look de férias, a assinatura da Gucci.

Lizzo posa com um biquíni Gucci de duas peças com o monograma GG, uma peça de praia que se encaixa perfeitamente no espírito das coleções Lido da marca, inspiradas nos clubes de praia italianos das décadas de 60 e 70. O tecido elástico e estruturado acentua as curvas, mantendo uma linha elegante, fiel ao espírito retrô-chique que a marca cultiva em seus designs de praia.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Lizzo (@lizzobeeating)

"Vocês vão passar o verão inteiro exibindo suas barrigas."

Na legenda da sua publicação, Lizzo escreveu: "Vocês vão mostrar a barriga o verão todo", uma frase que imediatamente se tornou um slogan do verão, orgulhosamente positiva em relação ao corpo. Em poucas palavras, ela reivindicou sua barriga, suas curvas e seu conforto com esse tipo de roupa, sem vergonha ou retoques, o que ressoou fortemente com seus fãs, que estão acostumados com sua mensagem de libertação corporal.

Com esta foto, a cantora americana Lizzo contribui para uma tendência mais ampla: corpos sem retoques estão cada vez mais em destaque em fotos de praia, onde o "suavização gráfica" era antes a norma. Ao associar uma marca de luxo como a Gucci a uma mensagem de aceitação do próprio corpo, ela une moda e autoestima, apresentando uma imagem de verão onde todos os corpos podem ser revelados sob o sol.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
A atriz Anne Hathaway causa sensação em Nova York com um vestido "ousado".
Article suivant
Com este look de praia vermelho, a modelo Emily Ratajkowski dita a tendência para 2026.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Com este look de praia vermelho, a modelo Emily Ratajkowski dita a tendência para 2026.

Em uma praia ensolarada, Emily Ratajkowski reaparece com um maiô vermelho que realça sua silhueta. Sua escolha por...

A atriz Anne Hathaway causa sensação em Nova York com um vestido "ousado".

Anne Hathaway fez um retorno triunfal ao coração da Semana de Moda de Nova York, onde se consolidou...

Victoria Beckham comemora seu 52º aniversário com um deslumbrante vestido esvoaçante.

Para comemorar seu 52º aniversário (17 de abril de 2026), Victoria Beckham optou por uma apresentação simples, porém...

Taylor Swift e Travis Kelce impõem uma regra inesperada para o seu casamento.

A cantora e compositora americana Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce estão se preparando...

Na Austrália, Meghan Markle e o Príncipe Harry estão sendo criticados pelo custo de sua visita.

Meghan Markle e o Príncipe Harry estão de volta à Austrália pela primeira vez desde 2018, mas esta...

Sandra Bullock faz uma chegada triunfal ao Instagram com seu primeiro vídeo.

A atriz, produtora, diretora e roteirista germano-americana Sandra Bullock acaba de fazer uma entrada espetacular nas redes sociais....