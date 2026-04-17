"Adoramos o look natural": Lizzo revive um look de praia vintage

A cantora americana Lizzo está causando sensação no Instagram com um ensaio fotográfico de verão, onde exibe com orgulho seu corpo e um estilo praiano que mistura luxo e nostalgia. Vestida com um biquíni Gucci monogramado, ela celebra o corpo "natural", enviando uma mensagem clara aos seus seguidores: o verão de 2026 será uma temporada sem filtros ou inseguranças.

Um look de férias, a assinatura da Gucci.

Lizzo posa com um biquíni Gucci de duas peças com o monograma GG, uma peça de praia que se encaixa perfeitamente no espírito das coleções Lido da marca, inspiradas nos clubes de praia italianos das décadas de 60 e 70. O tecido elástico e estruturado acentua as curvas, mantendo uma linha elegante, fiel ao espírito retrô-chique que a marca cultiva em seus designs de praia.

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"Vocês vão passar o verão inteiro exibindo suas barrigas."

Na legenda da sua publicação, Lizzo escreveu: "Vocês vão mostrar a barriga o verão todo", uma frase que imediatamente se tornou um slogan do verão, orgulhosamente positiva em relação ao corpo. Em poucas palavras, ela reivindicou sua barriga, suas curvas e seu conforto com esse tipo de roupa, sem vergonha ou retoques, o que ressoou fortemente com seus fãs, que estão acostumados com sua mensagem de libertação corporal.

Com esta foto, a cantora americana Lizzo contribui para uma tendência mais ampla: corpos sem retoques estão cada vez mais em destaque em fotos de praia, onde o "suavização gráfica" era antes a norma. Ao associar uma marca de luxo como a Gucci a uma mensagem de aceitação do próprio corpo, ela une moda e autoestima, apresentando uma imagem de verão onde todos os corpos podem ser revelados sob o sol.