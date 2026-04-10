"Que mudança!" A cantora Karol G surpreende com um novo corte de cabelo e um vestido brilhante.

Fabienne Ba.
@karolg / Instagram

A cantora colombiana de trap latino e reggaeton Karol G revelou recentemente uma transformação capilar que gerou diversas reações online. Com um corte chanel curto combinado a um vestido brilhante, ela apresenta uma estética diferente de suas aparições anteriores.

Um novo corte que marca uma virada visual.

Karol G apareceu com um corte bob curto e laqueado, um penteado caracterizado por linhas retas e acabamento brilhante. Esse tipo de corte contrasta com os fios coloridos que a cantora já exibiu ao longo de sua carreira. A transformação capilar de Karol G foi complementada por um vestido "brilhante". As imagens compartilhadas em suas redes sociais geraram inúmeros comentários, com alguns fãs notando uma "mudança notável em sua imagem".

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por KAROL G (@karolg)

Uma evolução estilística comum na música pop contemporânea.

Artistas pop mudam regularmente sua imagem, especialmente para coincidir com o lançamento de novos projetos musicais. Mudanças no corte de cabelo são frequentemente um elemento marcante dessas transições visuais. Publicações compartilhadas pelos artistas revelam gradualmente os elementos visuais associados aos seus projetos. O novo corte de cabelo de Karol G viralizou rapidamente em diversas plataformas, ilustrando a atenção dada à evolução estilística de figuras públicas. Esse tipo de conteúdo ajuda a aumentar o interesse do público em projetos musicais futuros.

Uma artista conhecida por suas transformações capilares.

Ao longo de sua carreira, Karol G experimentou diversos penteados, desde cores vibrantes até cortes mais clássicos. Essas mudanças contribuem para o desenvolvimento de uma imagem artística em constante evolução. Seu novo corte de cabelo curto se encaixa perfeitamente nessa evolução, ao mesmo tempo que oferece uma silhueta visual distinta.

Em resumo, o corte bob curto está entre os penteados vistos com frequência nas tendências de beleza contemporâneas. A aparição de Karol G confirma o interesse nesse tipo de silhueta, na interseção entre moda e música.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Aos 53 anos, Cameron Diaz causou sensação com um elegante vestido preto.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Aos 53 anos, Cameron Diaz causou sensação com um elegante vestido preto.

A atriz americana Cameron Diaz chamou a atenção na estreia do filme "Outcome" em Nova York, confirmando sua...

A atriz Lilli Reinhart exibe um visual marcante com uma blusa de renda.

A atriz americana Lili Reinhart causou sensação no Fashion Trust Awards de 2026. Conhecida por seu papel na...

Vestindo um roupão, a cantora Selena Gomez optou por uma maquiagem marcante.

A cantora, compositora, atriz, produtora e empresária americana Selena Gomez compartilhou recentemente uma nova sequência de fotos no...

"Ela está irreconhecível": A aparência desta atriz da série "Euphoria" está causando alvoroço

A atriz e modelo americana Alexa Demie, conhecida por seu papel como Maddy Perez na série "Euphoria", causou...

Aos 58 anos, Pamela Anderson surpreende com uma escova volumosa que gera debate.

Na cerimônia de premiação Fashion Trust US Awards de 2026, em Los Angeles, Pamela Anderson chamou a atenção...

"Incrivelmente linda": esta modelo americana realça sua silhueta em um vestido jeans.

A modelo, influenciadora e personalidade da televisão americana Olandria Carthen chamou a atenção no Fashion Trust US Awards...