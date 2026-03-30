"Ela é sedutora demais": Kim Novak critica a escolha de Sydney Sweeney para sua cinebiografia.

A atriz americana Kim Novak (93) expressou recentemente reservas sobre a escolha da atriz e produtora americana Sydney Sweeney para interpretá-la na cinebiografia "Scandalous!", que se concentra em seu relacionamento com o cantor Sammy Davis Jr. Em entrevista ao The Times, Marilyn Pauline Novak – conhecida como Kim Novak – afirmou que não teria aprovado essa decisão de elenco.

Preocupações sobre a abordagem do filme

Segundo Kim Novak, a imagem associada a Sydney Sweeney pode influenciar a percepção de sua história pessoal. "É completamente inadequada para me representar", afirmou, acrescentando que sente que a atriz "chama muita atenção para sua aparência física" e que "Sydney Sweeney é sedutora demais o tempo todo".

Além da escolha da atriz principal, Kim Novak também expressou preocupação sobre como seu relacionamento com Sammy Davis Jr. poderia ser retratado na tela. Ela teme que "o filme se concentre demais no sensacionalismo em vez dos aspectos pessoais e emocionais" da história deles.

“Receio que o relacionamento deles seja apresentado principalmente sob uma perspectiva sensacionalista”, explicou ela, enfatizando que o vínculo entre eles se baseava sobretudo em valores e experiências compartilhadas. “Tínhamos muito em comum”, acrescentou, ressaltando a importância de contextualizar o relacionamento historicamente. O filme “Scandalous!” pretende retratar o romance entre a atriz americana Kim Novak e o cantor americano Sammy Davis Jr. no final da década de 1950, um relacionamento que gerou considerável controvérsia no contexto social e cultural da época.

Sydney Sweeney fala sobre sua admiração por Kim Novak.

Por sua vez, a atriz e produtora americana Sydney Sweeney expressou seu entusiasmo com a perspectiva de interpretar Kim Novak. Ela afirmou estar "honrada por poder dar vida a uma figura tão icônica do cinema", enfatizando a modernidade da trajetória da atriz diante da pressão da mídia. Ela indicou estar particularmente interessada em como Kim Novak lidou com a atenção voltada para sua imagem pública e sua vida privada, temas que ela acredita permanecerem relevantes nos dias de hoje.

Em última análise, as palavras de Kim Novak ilustram as expectativas por vezes divergentes entre as personalidades cujas vidas são adaptadas para o cinema e as equipes criativas encarregadas de contar suas histórias. O projeto "Scandalous!" faz parte de uma tendência crescente de cinebiografias dedicadas a figuras do cinema, frequentemente gerando debates e discussões sobre a escolha dos atores e a abordagem narrativa.