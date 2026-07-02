A atriz e modelo canadense Emeraude Toubia compartilhou uma foto no Instagram tirada durante um treino, acompanhada de uma mensagem de apoio ao México. Ela impressionou seus seguidores, muitos dos quais elogiaram seu físico. "Abdômen esculpido", dizia um comentário.

Um treino cheio de energia

Nesta foto, Emeraude Toubia posa em uma academia de boxe, vestindo um top esportivo branco e leggings pretas. Com o punho erguido e uma bola debaixo do braço, ela exala uma energia contagiante sob uma fileira de bandeiras, incluindo a bandeira mexicana. "Vamos mi México", escreveu na legenda da foto, unindo sua paixão pelo esporte com sua conexão com as raízes mexicanas.

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Uma foto que gerou reações dos internautas.

A foto gerou uma onda de reações de admiração. Muitos internautas elogiaram a "figura tonificada" da atriz. "Um abdômen esculpido", comentaram alguns. Embora muitos internautas tenham elogiado a figura da atriz e modelo canadense Émeraude Toubia, esse foco na aparência física obscurece o ponto essencial.

Para além da sua aparência, o que realmente merece destaque é o seu talento, a sua trajetória profissional e o seu compromisso com a profissão. Uma mulher não se define apenas pelo seu corpo, que está sujeito a comentários: ela expressa-se através das suas ideias, do seu trabalho e das suas ações. Numa perspetiva mais ampla, seria também desejável valorizar a diversidade dos tipos de corpo e reconhecer a beleza em todas as suas formas, em vez de hierarquizar os corpos ou reduzi-los a critérios estéticos.

Uma orgulhosa apoiadora do México e uma atriz de destaque.

Orgulhosa de sua herança mexicana, Emeraude Toubia quis demonstrar seu apoio à seleção nacional durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026™. Foi uma forma de celebrar suas raízes e compartilhar sua paixão pelo esporte com a comunidade. Conhecida por seus papéis nas séries "Shadowhunters" e "With Love", ela também conquistou um público amplo. Com milhões de seguidores, ela cultiva uma imagem alegre e acessível, equilibrando sua carreira e vida pessoal.

Com esta foto, Emeraude Toubia une com orgulho sua paixão pelo esporte ao seu amor pelas suas raízes. Ela cativou, mais uma vez, seus fãs, confirmando sua energia contagiante tanto nas redes sociais quanto na tela.