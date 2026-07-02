Aos 59 anos, Pamela Anderson comemora seu aniversário ao sol.

A atriz e modelo canadense-americana Pamela Anderson comemorou seu 59º aniversário da maneira mais simples possível: dando um mergulho na Riviera Francesa. Ela compartilhou um pouco desse dia especial com seus seguidores em uma publicação no Instagram, onde aparece radiante em um macacão amarelo-manteiga.

Um visual ensolarado e minimalista.

Em vídeos publicados em sua conta, Pamela Anderson caminha em direção ao mar vestindo um roupão branco, que ela tira antes de mergulhar na água para o que descreve como um "mergulho de aniversário". Ela acompanha a publicação com uma mensagem de agradecimento aos seus fãs: "Obrigada pelas maravilhosas mensagens de aniversário... Que todos os seus sonhos se realizem hoje também. Com amor, P."

Para completar seu look de verão, Pamela Anderson usou óculos de sol retangulares com armação branca e um par de sandálias combinando. Seu vestido de praia sem alças era em um delicado tom de amarelo manteiga.

Uma estadia de verão em Saint-Tropez

Pamela Anderson também compartilhou diversas fotos de sua estadia em Saint-Tropez. Em uma das fotos, ela posa em uma rocha usando um vestido branco claro, uma bandana combinando e tênis brancos, segurando uma cesta de madeira. Fiel à sua abordagem de beleza adotada nos últimos anos, ela aparece sem maquiagem, privilegiando um estilo natural que agrada a muitos fãs.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Pamela Anderson (@pamelaanderson)

Um momento compartilhado com a família.

Esta escapadela à Riviera Francesa acontece enquanto Pamela Anderson passa um tempo com a família. Vários veículos de comunicação americanos noticiaram que ela está hospedada em Saint-Tropez antes do casamento de seu filho caçula, Dylan Lee, com a designer de arquitetura Paula Bruss. Pamela Anderson é mãe de dois filhos, Brandon e Dylan, fruto de seu casamento com o músico Tommy Lee.

Uma imagem cada vez mais autêntica

Nos últimos meses, Pamela Anderson tem feito diversas aparições marcantes no tapete vermelho, mantendo uma imagem autêntica e minimalista. Sua escolha de aparecer regularmente sem maquiagem tornou-se uma verdadeira marca registrada, elogiada por muitos por sua naturalidade.

Pamela Anderson parece estar aproveitando ao máximo esta nova fase da vida. Entre momentos de relaxamento sob o sol do Mediterrâneo, elegância casual e momentos compartilhados com seus entes queridos, ela continua a personificar um estilo de vida que prioriza a simplicidade, o bem-estar e a autenticidade.