"Uma Barbie da vida real": esta atleta que virou modelo fascina os internautas

Em quadra, ela é uma das melhores reboteiras da história da WNBA. Fora dela, tornou-se um verdadeiro ícone da moda. A jogadora de basquete americana Angel Reese, apelidada de "Bayou Barbie", personifica uma nova geração de atletas que se recusam a escolher entre esporte e estilo.

A "Barbie do Bayou" tornou-se uma referência cultural.

O apelido não é novo. Durante seus anos de faculdade na Louisiana State University (EUA), Angel Reese já era conhecida como "Bayou Barbie". Esse apelido evoluiu ao longo de sua carreira: ela foi chamada de "USA Barbie" durante suas aparições com a seleção americana, "Euro Barbie" durante o jogo da NBA em Berlim, em janeiro de 2026, e "Chi Barbie" em Chicago. Uma personalidade multifacetada, sempre enraizada no mundo rosa e de plástico da boneca icônica — mas com ambições muito reais.

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Primeira atleta profissional a desfilar para a Victoria's Secret

Em outubro de 2025, Angel Reese fez história ao se tornar a primeira atleta profissional a ser escolhida como Angel da Victoria's Secret. Ela desfilou na passarela no aguardado retorno do Victoria's Secret Fashion Show em Nova York, após seis anos de ausência da marca. Para a ocasião, ela trabalhou com um preparador de passarela para aperfeiçoar sua caminhada e declarou antes do desfile: "Era para ser meu".

Na passarela, Angel Reese surgiu com dois looks rosa: primeiro, um conjunto floral com uma estola, depois um macacão de renda rosa por baixo de uma camiseta rasgada, finalizado com saltos prateados e enormes asas de anjo brancas.

Uma campanha solo da Victoria's Secret em 2026.

Em abril de 2026, Angel Reese alcançou um novo patamar ao se tornar o rosto de uma campanha completa da Victoria's Secret, apresentada na loja principal da marca em Midtown Manhattan. Para a ocasião, ela vestiu um vestido-casaco preto e branco com estampa pied-de-poule, assinado por LaQuan Smith, com ombros estruturados, decote em V, fenda alta na coxa e scarpins pretos de bico fino. Um look completamente diferente do ambiente das quadras de basquete — e, ainda assim, com a mesma energia.

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"Barbie Dream Fest" e a consagração simbólica

Em março de 2026, Angel Reese foi convidada para o "Barbie Dream Fest" em Fort Lauderdale, o primeiro evento oficial inteiramente dedicado à Barbie, ao lado da tenista americana Serena Williams e de figuras como a astronauta Dra. Swati Mohan e a esgrimista olímpica Ibtihaj Muhammad. Essa aparição consolidou oficialmente seu status como a "verdadeira Barbie" — um modelo multifacetado para toda uma geração.

Muito mais do que um apelido: um empreendedor em movimento.

Angel Reese não se limita a esportes e moda. Em março de 2026, ela lançou sua própria linha de roupas, "Angel Couture", em colaboração com a Juicy Couture. No final de 2025, lançou seu primeiro tênis exclusivo em parceria com a Reebok. Ela também é cofundadora do clube de futebol DC Power FC, apresentadora do podcast "Unapologetically" e está cursando gastronomia. Um império em construção, com apenas 23 anos.

Em campo, nada mais mudou.

Toda a atenção que recebe fora das quadras não deve ofuscar o ponto principal: Angel Reese é a única jogadora na história da WNBA a ter uma média de pelo menos 12 rebotes por jogo em duas temporadas consecutivas. Em 2025, ela teve médias de 14,7 pontos e 12,6 rebotes por jogo, além de 3,7 assistências e 1,5 roubos de bola. "Barbie" joga com a mesma garra que todas as outras — e pega rebotes melhor do que qualquer outra.

Resumindo, Angel Reese não escolheu entre ser jogadora de basquete e ícone da moda — ela decidiu ser as duas coisas, simultaneamente e sem hesitar. Em um mundo que ainda exige, com muita frequência, que as mulheres desempenhem apenas um papel, a jogadora de basquete americana Angel Reese responde com um "duplo-duplo".