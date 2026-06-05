Aos 53 anos, Molly Sims aposta no charme atemporal da moda praia retrô.

Apenas alguns dias após comemorar seu 53º aniversário, a atriz e modelo americana Molly Sims fez um retorno triunfal aos holofotes em um desfile da Sports Illustrated Swimsuit em Miami Beach. Ela incorporou diversas referências ao seu passado, resultando em um visual magistral e inesperado.

À primeira vista: um padrão xadrez vichy que revive os anos 50.

Para sua estreia nas passarelas, Molly Sims optou por uma peça que a moda contemporânea parece estar redescobrindo com entusiasmo: um maiô de vichy, com aquele padrão quadriculado bicolor típico das silhuetas pin-up do pós-guerra. Decote profundo, bojos balconette, modelagem ajustada: a peça reúne todos os elementos dos anos 1950, recriados com perfeição para 2026.

Uma clara referência a toda uma iconografia litorânea: a das pin-ups que povoavam capas de revistas, cartazes publicitários e filmes de Hollywood da época. Uma era em que a roupa de praia não era apenas vestuário, mas uma verdadeira performance — uma performance que Molly Sims reinterpreta.

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Segunda olhada: um vermelho em homenagem a Baywatch.

Para sua segunda aparição, uma mudança completa de visual. Molly Sims chamou a atenção com um vibrante maiô vermelho, decote redondo, fenda alta nos quadris e costas abertas amarradas com uma fita — um detalhe surpresa revelado quando ela se virou para o público. Essa escolha evoca, sem dúvida, os icônicos trajes vermelhos das salva-vidas da série cult dos anos 90, "Baywatch".

Esta peça, por si só, mescla duas eras: o sonho californiano e a nostalgia que domina a moda atual. Uma homenagem perfeitamente contemporânea à iconografia praiana do outro lado do Atlântico.

No quesito beleza, um visual bronzeado característico.

Além dos dois looks, foi também o visual de beleza que chamou a atenção de todos. Molly Sims optou por seus longos cabelos loiros na altura da cintura, estilizados em ondas suaves — um visual característico que também evoca um ar retrô. Sua maquiagem apresentava um brilho luminoso no canto interno dos olhos, um blush rosa suave nas maçãs do rosto e na ponta do nariz, e um batom nude levemente acetinado. O efeito geral cultivou uma estética bronzeada que complementou perfeitamente seus dois looks. Essa escolha deliberada de cabelo e maquiagem naturais enfatizou ainda mais o toque vintage das peças.

Sports Illustrated, um cenário que ela conhece bem.

A presença de Molly Sims na passarela da Sports Illustrated não é coincidência. A modelo, ex-apresentadora do lendário programa "House of Style" da MTV, foi por muito tempo um dos rostos icônicos da famosa edição anual dedicada a looks de praia, na qual apareceu em diversas ocasiões no início dos anos 2000.

Seu retorno às passarelas, mais de vinte anos após suas primeiras aparições, assume, portanto, um ar de volta às origens. Tendo se tornado atriz, escritora e empresária – com sua própria marca de beleza lançada nos últimos anos – Molly Sims continua a personificar, à sua maneira, uma certa ideia de charme californiano.

Com essas duas aparições muito comentadas, Molly Sims fez muito mais do que apenas uma "aparição de moda". Ela lembrou a todos que, aos 53 anos, ainda é possível desfilar na passarela com desenvoltura – caso alguém tivesse alguma dúvida.