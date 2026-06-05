A influenciadora Alix Earle causa sensação com um look de praia "ousado"

Fabienne Ba.
@alixearle / Instagram

No Instagram, a influenciadora americana Alix Earle criou um dos carrosséis mais comentados da temporada. Ela exibe uma série de looks de praia em uma apresentação que reinventa constantemente o item básico do vestuário praiano de verão.

Um triângulo branco alto com âncoras marítimas

Em uma das fotos mais compartilhadas, Alix Earle aparece com um biquíni branco impecável: um top triangular com bojos adornados com grandes âncoras azul-marinho, combinado com uma calcinha branca lisa de cintura alta. A estampa náutica, que sempre volta com tudo no verão, é reinterpretada aqui em sua forma mais minimalista: apenas um símbolo, uma cor dominante e uma silhueta clean. Um lembrete de que a melhor roupa de praia é, na maioria das vezes, a mais simples.

A peça banhada a ouro: um efeito semelhante ao de uma joia.

Desta vez, Alix Earle optou por uma peça inteiramente bordada em ouro, um híbrido entre um fato de banho e um acessório de joalharia. Os detalhes metálicos brilham de todos os ângulos, captando a luz e transformando o que poderia ter sido um simples biquíni numa verdadeira obra de arte. Este estilo faz parte de uma tendência mais ampla: a dos "fatos de banho com joias", estas peças de praia híbridas, mais joias do que roupa, vistas nas passarelas e nas campanhas mais vanguardistas.

Sports Illustrated, uma consagração que é confirmada

O motivo pelo qual essas fotos exibem uma qualidade editorial particularmente refinada é que elas não são o resultado de uma "sessão de fotos caseira". Alix Earle está posando para a Sports Illustrated, uma das mais importantes revistas esportivas americanas, cuja edição anual de moda praia continua sendo um dos eventos essenciais na indústria da moda.

Após sua estreia em 2024 como "novata", a influenciadora Alix Earle continua sua trajetória com a publicação americana, que, nos últimos anos, ampliou seu elenco para incluir "personalidades digitais" de destaque. Essa estratégia deu certo: Alix Earle agora ostenta mais de nove milhões de seguidores no Instagram e quase oito milhões no TikTok, números que garantem visibilidade instantânea e massiva para cada uma de suas postagens.

Em resumo, Alix Earle confirma seu lugar entre os rostos que "ditam" a moda praia para o verão de 2026. Entre um revival náutico refinado e um toque cravejado de joias, ela sozinha ilustra duas tendências muito diferentes - mas ambas particularmente comentadas nesta temporada.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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