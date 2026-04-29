Simone Ashley, em seu traje de praia, causa alvoroço na areia.

Fabienne Ba.
@simoneashley / Instagram

A atriz britânica de ascendência indiana Simone Ashley trocou os corredores da alta sociedade de "Bridgerton" por uma praia ensolarada. Ela foi fotografada recentemente para uma campanha de verão, e as imagens rapidamente se espalharam pela internet.

Uma campanha de verão muito aguardada

O site de celebridades Just Jared compartilhou diversas fotos de Simone Ashley posando na praia para a nova coleção cápsula de verão da Burberry em sua conta oficial do Instagram. As imagens luminosas, tiradas ao ar livre em um cenário litorâneo, imediatamente chamaram a atenção dos seguidores do Instagram e da imprensa de moda.

Nas fotos, Simone Ashley aparece deitada de bruços na areia, com os cabelos negros estilizados num efeito "molhado" (um penteado que dá a impressão de que a pessoa acabou de sair da água). Uma pose "relaxada" que torna as imagens ainda mais impactantes.

Um visual metálico adornado com um padrão xadrez icônico.

Para este ensaio fotográfico, Simone Ashley aparece com diversos looks de praia da Burberry, alternando entre biquínis e maiôs. Entre eles, um conjunto na cor Cacau Metálico — um caramelo dourado com detalhes metálicos. A parte de cima, com decote quadrado, tem acabamento xadrez nas bordas e nas alças. A parte de baixo apresenta a mesma estampa nas barras. Um conjunto que combina perfeitamente o estilo esportivo com a elegância.

Simone Ashley, uma figura essencial na moda.

Entre a série "Bridgerton", suas aparições nas passarelas e suas colaborações com grandes casas de moda, Simone Ashley se consolidou em 2026 como uma das atrizes britânicas mais requisitadas no mundo da moda. Sua capacidade de personificar diferentes universos — da aristocracia inglesa às praias ensolaradas — a torna uma musa particularmente versátil e desejada.

Areia, sol e um padrão xadrez: Simone Ashley transformou este ensaio fotográfico na praia em um verdadeiro momento fashion. Uma imagem que confirma por que ela é tão requisitada muito além dos sets de filmagem.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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