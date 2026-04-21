Em meio a um safári, Dua Lipa aproveita para se exercitar, o que não passa despercebido.

Mesmo em meio a uma aventura de safári, a cantora e compositora Dua Lipa aparentemente não abandonou sua rotina de exercícios. Ela compartilhou uma série de fotos no Instagram que imediatamente chamaram a atenção de seus milhões de seguidores.

Um safári na África do Sul com seu noivo.

A sequência de fotos publicada por Dua Lipa no Instagram mostra sua viagem de safári à África do Sul, que ela fez com seu noivo, o ator Callum Turner. As imagens misturam paisagens selvagens com momentos mais íntimos da viagem, oferecendo um raro vislumbre de seu dia a dia longe dos palcos e estúdios.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por DUA LIPA (@dualipa)

Uma selfie esportiva que aparece no feed.

No meio do carrossel, uma selfie no espelho mostra a cantora com um look todo preto de ginástica: um top cropped sem mangas combinado com calças legging da mesma cor. A foto rapidamente gerou uma onda de reações positivas de seus fãs, que a viram como um reflexo de sua dedicação constante à boa forma, mesmo viajando.

Esta não é a primeira vez que a cantora compartilha momentos de seus treinos nas redes sociais: em março de 2026, ela postou uma selfie em uma academia, por ocasião de sua música "Houdini" ter alcançado um bilhão de reproduções no Spotify.

Dua Lipa impressiona em nova selfie. pic.twitter.com/XwFk7Wu8GI — Pop Crave (@PopCrave) 20 de abril de 2026

Combinando paisagens espetaculares, momentos pessoais e uma homenagem ao seu esporte, Dua Lipa demonstra que permanece fiel ao seu estilo de vida, mesmo do outro lado do mundo. Essa escapada em um safári ilustra um lado equilibrado de Dua Lipa, capaz de unir relaxamento, amor e bem-estar, sob o olhar atento — e sempre entusiasmado — de seus fãs.