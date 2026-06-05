Essa escolha, feita por essa tenista, levanta uma questão delicada no esporte feminino.

Océane Dodin não conseguiu passar das rodadas de qualificação para o Aberto da França de 2026, mas seu nome continua sendo presença constante na mídia francesa. Fora das quadras, a tenista natural de Lille reacendeu um debate antigo e delicado sobre o esporte feminino e os recursos disponíveis para jogadoras que não estão entre as melhores do ranking mundial.

Uma décima primeira participação em Roland-Garros com um gosto amargo.

Em sua décima primeira participação em Roland Garros, Océane Dodin protagonizou uma batalha memorável na primeira rodada do qualifying, em 19 de maio de 2026, contra a americana Kayla Day. Ao final de uma partida épica (6-4, 2-6, 7-6 (15)), decidida em um super tie-break sob a garoa parisiense, a francesa, de joelhos na quadra de saibro, caiu em prantos.

Na segunda rodada, ela perdeu para a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich, apesar de ter salvo dois match points. Para alguém que chegou a ser a 46ª do mundo há alguns anos e que agora ocupa uma posição bem mais modesta no ranking da WTA, o objetivo de chegar à chave principal do torneio nacional está se tornando cada vez mais distante – e com ele, uma parte substancial da receita do torneio.

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Uma longa convalescença, seguida de um retorno.

Antes da temporada de 2026, Océane Dodin estava saindo de um período particularmente difícil: nove meses afastada das quadras devido a uma rara condição no ouvido interno. Essa enfermidade foi especialmente debilitante para uma atleta de alto nível, obrigando-a a interromper sua carreira por quase todo o ano de 2025.

Foi durante esse período de convalescença que ela também passou por uma transformação muito comentada. A francesa decidiu fazer um aumento de mama, tornando-se a primeira tenista da WTA em atividade a falar publicamente sobre tal cirurgia. "Não tenho vergonha de admitir que fiz a cirurgia. Estou muito feliz por tê-la feito", disse ela à RMC Sport, acrescentando: "Me sinto melhor com o meu corpo".

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"Nunca tive muitos tabus."

Foi nesse contexto que Océane Dodin lançou, em dezembro de 2025, uma parceria com uma plataforma de assinatura paga, na qual oferece um mundo onde, em suas palavras, "o tênis encontra a sensualidade". Fotos em trajes esportivos, cliques mais sugestivos, interações diretas com seus assinantes: uma atividade paralela que ela reconhece abertamente.

Em uma coletiva de imprensa em Roland-Garros, a jogadora não poupou palavras. "Nunca tive muitos tabus", resumiu ela simplesmente. Nesta plataforma, onde ela mesma gerencia seu conteúdo, sua comunidade já é estimada em quase 30.000 inscritos.

O que a história dela revela sobre o tênis feminino.

Além da escolha pessoal, o que chama a atenção é o que isso revela. Segundo dados consultados pela franceinfo, o jogador faturou apenas cerca de € 40.000 brutos durante toda a temporada de 2025 e pouco mais de alguns milhares de euros no início de 2026. Uma diferença enorme em relação aos prêmios astronômicos conquistados no topo do circuito. No entanto, o custo de uma temporada profissional de tênis — viagens, treinamento, fisioterapia, hospedagem — está em uma categoria completamente diferente.

Para uma jogadora que já não está entre as 100 melhores, a viabilidade econômica do circuito rapidamente se torna ilusória. Essa "zona cinzenta" do tênis feminino, raramente discutida, é, no entanto, aquela em que a grande maioria das jogadoras profissionais atua. A trajetória de Océane Dodin, portanto, lança luz sobre um ponto cego: para muitas atletas fora do top 50, a renda proveniente do esporte já não é suficiente.

Em última análise, Océane Dodin transformou a oportunidade perdida na chave principal do Aberto da França de 2026 em um desafio coletivo. Ao rejeitar tabus, afirmar suas escolhas e destacar o que elas revelam sobre o sistema, a tenista natural de Lille provocou uma discussão vital sobre o lugar — e a precariedade — das mulheres no tênis de elite.