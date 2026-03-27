"Me pediram para emagrecer": esta atriz revela o que foi obrigada a fazer para interpretar um papel cult.

A atriz americana Pamela Roylance compartilhou recentemente uma experiência memorável relacionada à sua audição para a série cult "Little House on the Prairie". Convidada de um podcast apresentado por Patrick Labyorteaux , ele próprio um ex-ator da série, ela discutiu as expectativas físicas que enfrentou ao fazer o teste para o papel de Sarah Carter.

Um depoimento sobre os padrões de beleza em Hollywood.

Segundo seu depoimento, Pamela Roylance foi incentivada a emagrecer para se adequar melhor à estética da personagem. Ela explica que lhe disseram: "Você é talentosa e eu quero você de volta, mas você está um pouco acima do peso para o estilo campestre. Você precisa emagrecer um pouco." Na época, Pamela Roylance trabalhava meio período em uma fábrica de chocolates enquanto buscava uma carreira de atriz, na esperança de conseguir um papel importante. Ela explica que a perspectiva de participar dessa série representava uma oportunidade significativa para seu desenvolvimento profissional.

Um papel marcante em uma série icônica.

Exibida entre 1974 e 1983, "Little House on the Prairie" continua sendo uma das séries mais populares da televisão americana. Inspirada nos romances de Laura Ingalls Wilder, a série acompanha a vida de uma família que vive no Meio-Oeste americano durante o século XIX. Pamela Roylance entrou para o elenco na nona temporada, interpretando Sarah Carter, personagem introduzida nos momentos finais da série.

A atriz explicou que, no fim das contas, concordou em alterar certos aspectos de sua aparência para aumentar suas chances de conseguir o papel. Ela enfatizou a importância dessa oportunidade, que considerava um grande objetivo de carreira. O criador e ator Michael Landon, figura central do programa, teria então apoiado sua participação no projeto.

Uma reflexão sobre as exigências da indústria.

O depoimento de Pamela Roylance lança luz sobre os padrões estéticos de longa data na indústria do entretenimento, particularmente em relação às mulheres. Hoje, essas questões continuam a alimentar discussões sobre a representação dos corpos na tela e a evolução das atitudes no setor audiovisual. Muitas figuras públicas agora falam com mais liberdade sobre suas experiências, contribuindo para uma reflexão mais ampla sobre diversidade e inclusão na indústria.

Olhando para trás, Pamela Roylance considera esse período um momento crucial em sua carreira. Seu papel em "Little House on the Prairie" permitiu que ela participasse de uma obra que se tornou icônica, ao mesmo tempo que ilustrava as realidades, por vezes exigentes, do mundo artístico. Este relato serve como um lembrete das transformações graduais da indústria, onde os padrões de representação estão sendo cada vez mais questionados.