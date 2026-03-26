Aos 44 anos, a modelo Adriana Lima causou sensação com um look monocromático.

Anaëlle G.
@adrianalima / Instagram

A modelo brasileira Adriana Lima voltou a chamar a atenção com uma série de fotos que exibem um estilo monocromático. Ela demonstra o poder de uma estética minimalista, baseada em linhas limpas e uma paleta de cores deliberadamente discreta.

Uma silhueta minimalista que chama a atenção.

Nesta fotografia em preto e branco, Adriana Lima aparece com um conjunto estruturado composto por calças fluidas e um blazer a condizer, combinados com uma blusa justa que realça a sua silhueta. O look brinca com o contraste entre texturas e cortes, oferecendo uma interpretação moderna da alfaiataria clássica. O uso de um cinto escuro destaca a sua cintura e proporciona uma quebra visual neste conjunto predominantemente claro.

O notável retorno do monocromático

A escolha do monocromático reflete uma forte tendência na moda contemporânea, onde a simplicidade se torna um elemento central do estilo. Ao limitar a paleta de cores, os designers enfatizam o corte, os materiais e a construção da peça. Essa abordagem permite a criação de looks que são ao mesmo tempo atemporais e adaptáveis a diferentes contextos.

Neste ensaio fotográfico de Adriana Lima, a ausência de estampas realça o impacto gráfico da silhueta. O resultado evoca uma elegância discreta, frequentemente associada aos códigos do minimalismo moderno. A fotografia em preto e branco acentua essa impressão, destacando as linhas da peça e a pose da modelo.

Uma carreira icônica na indústria da moda

Ao longo dos anos, Adriana Lima se consolidou como uma das principais figuras da moda internacional. Esta última aparição confirma seu status como referência no mundo fashion, onde sua imagem permanece associada a uma estética sofisticada e contemporânea.

Ao optar por uma composição visual limpa e despojada, Adriana Lima demonstra que a simplicidade pode ser um poderoso fator de impacto estético. Essa produção confirma o apelo duradouro de looks estruturados e minimalistas, frequentemente elogiados por sua versatilidade e elegância discreta.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Article précédent
"Já namorei uma mulher": esta atriz fala abertamente sobre suas experiências românticas.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Já namorei uma mulher": esta atriz fala abertamente sobre suas experiências românticas.

A atriz, cantora, modelo e apresentadora de televisão tailandesa Tipnaree Weerawatnodom chamou a atenção recentemente após falar abertamente...

"Ela parece uma boneca": Kylie Jenner chama a atenção com um look estruturado.

A empresária e influenciadora americana Kylie Jenner voltou a gerar uma onda de reações online após publicar uma...

Sem maquiagem, Alicia Silverstone compartilha uma lembrança emocionante com seu filho.

A atriz e produtora americana Alicia Silverstone compartilhou um momento emocionante com seus seguidores ao publicar uma foto...

Para comemorar seu aniversário, esta líder de torcida incendiou a internet com um look de renda.

A líder de torcida americana Abby Summers, membro do time Dallas Cowboys, chamou a atenção online recentemente durante...

Zendaya surpreende com maquiagem marcante e um vestido muito teatral.

A atriz americana Zendaya chamou a atenção na estreia parisiense do filme "The Drama". Desfilando no tapete vermelho...

"Não me sinto bonita": Drew Barrymore fala sobre as mudanças associadas à perimenopausa.

A atriz, produtora, autora, diretora, apresentadora de televisão e empresária americana Drew Barrymore compartilhou recentemente um momento sincero...