"Magnífico": Esta estrela impressiona internautas na praia

Fabienne Ba.
@coileray/Instagram

A rapper americana Coi Leray, com 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e uma indicação ao BET Award, causou sensação em meados de janeiro ao publicar uma série de fotos tiradas na praia. Sentada em uma espreguiçadeira, sorrindo e relaxada, ela legendou as fotos simplesmente: "Mãe, Álbum, Relaxamento". Três palavras que encapsulam perfeitamente este momento na interseção entre a maternidade, sua carreira musical e um tempo para si mesma.

Uma série de fotos que celebram uma pausa confiante.

Nessas fotografias luminosas, Coi Leray aparece em um banheiro, aproveitando o sol em um ambiente minimalista. Mais do que uma simples viagem visual ao passado, esta publicação marca uma espécie de transição: a de uma artista que afirma sua liberdade, seu papel como mãe e sua identidade artística fora do estúdio.

A escolha estética – natural, minimalista, focada no bem-estar – contrasta com os códigos mais padronizados frequentemente associados a figuras femininas no hip-hop. Evoca um momento de reorientação, de calma recuperada, longe dos palcos, mas ainda conectada ao seu público.

Sua publicação foi seguida por uma onda de admiração.

Em poucas horas, a publicação ultrapassou um milhão de curtidas e gerou mais de 5.000 comentários. As mensagens celebravam sua força, seu retorno e sua autenticidade: "Você está radiante", "Uma verdadeira inspiração", "Mãe e artista, você tem tudo". Algumas pessoas notaram sua transformação física ou mencionaram uma possível cirurgia, mas essas vozes permaneceram à margem em meio a uma enxurrada de reações positivas. Essa recepção calorosa confirma o forte vínculo que Coi Leray mantém com sua comunidade, sempre atenta tanto às suas aparições públicas quanto aos seus momentos mais pessoais.

Uma carreira musical consolidada

Filha do rapper Benzino, Coi Leray vem se destacando desde 2018 com uma série de colaborações notáveis, incluindo com French Montana, David Guetta e Anne-Marie. Seu estilo energético, uma mistura de rap, pop e R&B, permitiu que ela conquistasse um espaço único na indústria musical. E embora suas postagens pessoais chamem a atenção nas redes sociais, elas apenas reforçam uma trajetória já consolidada. Sua imagem, longe de ser estática, evolui com ela: mais livre, mais assertiva.

Uma nova geração de artistas com códigos renovados

Coi Leray personifica uma geração de artistas mulheres que rejeitam rótulos redutores. Maternidade, carreira, estética, presença online: tudo coexiste sem contradição. Ao apresentar seu cotidiano sob uma perspectiva serena, ela participa de uma dinâmica onde imagem corporal, visibilidade e sucesso não são mais mutuamente exclusivos, mas sim reforçadores.

Longe de ditames ou projeções impostas, Coi Leray redefine os contornos do que uma rapper pode ser em 2026: multifacetada, livre e no pleno domínio de sua imagem.

Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
