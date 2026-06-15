"Ela é radiante": A cantora Jennie surpreende com uma presença de palco inspirada no rock.

"Ela está radiante." Esse foi o tipo de comentário que inundou o palco após a performance memorável de Jennie no Governors Ball 2026. A cantora sul-coreana, integrante do grupo feminino de K-pop Blackpink, incendiou o palco do festival nova-iorquino com energia contagiante e um visual com forte influência do rock. Foi uma apresentação verdadeiramente memorável, tanto musicalmente quanto em termos de estilo.

A silhueta de uma estrela do rock no palco

Para esta apresentação, Jennie optou por um look ousado. Ela usou um top cropped estruturado com listras verticais vermelhas e decote profundo, que combinou com uma minissaia azul. Um detalhe casual: uma camisa amarrada na cintura, adicionando um toque urbano ao conjunto. Botas pretas de cano alto completaram o visual, dando a ela uma aparência pronta para o palco. Uma silhueta enérgica e com inspiração no rock, que refletiu perfeitamente sua performance.

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Uma atuação que deixa uma impressão duradoura.

Além do estilo, a apresentação de Jennie também foi histórica. Ela se tornou a primeira artista solo de K-pop a ser a atração principal do Governors Ball, um dos maiores festivais dos Estados Unidos. Por cerca de uma hora, ela apresentou dezessete músicas no palco principal, misturando faixas de seu álbum "Ruby", colaborações e até mesmo várias músicas inéditas, apresentadas ao vivo pela primeira vez. A produção impecável, os dançarinos e os efeitos de fumaça contribuíram para fazer deste um dos momentos mais marcantes do festival.

Um ícone da moda e da música

Essa aparição confirma o status de Jennie como uma das artistas mais influentes de sua geração. Figura chave do Blackpink, agora desfrutando de uma carreira solo florescente, ela também é uma verdadeira criadora de tendências, frequentemente elogiada por suas escolhas de moda. Dentro e fora dos palcos, ela cultiva uma imagem forte, que lhe rendeu uma enxurrada de elogios de seus fãs, muitos dos quais destacam seu brilho e presença magnética.

Com sua presença de palco impecável e uma performance que entrou para a história dos festivais, Jennie provou mais uma vez ser muito mais do que uma cantora: uma artista completa, à vontade em qualquer ambiente. "Ela é radiante", resumem seus fãs — um elogio que captura perfeitamente a energia que ela exalou naquela noite em Nova York. E isso é só o começo: Jennie continuará sua turnê de festivais neste verão.