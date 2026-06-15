Com essa selfie, Hailey Bieber coloca as calças de cintura baixa de volta em evidência.

A modelo e empresária americana Hailey Bieber domina a arte de transformar cada postagem no Instagram em um grande evento de moda. Uma de suas selfies, publicada com a legenda simples "dia do bronzeador amanhã, vejo vocês às 9h PT", não é exceção. Para anunciar o lançamento de um novo produto de sua marca de beleza, Rhode, ela apresentou um look aparentemente simples, mas meticulosamente produzido — e a estrela indiscutível da imagem é sua calça jeans de cintura baixa.

Uma selfie para anunciar o novo bronzeador Rhode.

O cenário é simples: um quarto banhado por luz natural, um espelho, um celular segurado casualmente. No entanto, a selfie tem um propósito principal: anunciar o lançamento de um novo produto da Rhode, a marca de cosméticos fundada por Hailey Bieber em 2022. Essa estratégia de comunicação tornou-se um clássico na indústria, onde a simples foto "espontânea" substituiu as campanhas publicitárias tradicionais.

Hailey Bieber aperfeiçoou particularmente essa abordagem. Em vez de organizar um ensaio fotográfico complexo, ela opta consistentemente por imagens íntimas, discretas e reconhecíveis. Essa consistência se alinha perfeitamente com a estética "clean girl" que ela defende desde o lançamento da Rhode — e que se tornou um dos códigos de beleza mais seguidos da década.

Calças jeans de cintura baixa, a estrela do show

A verdadeira estrela da foto é a parte de baixo. Hailey Bieber está usando uma calça jeans azul de cintura baixa, que fica abaixo dos quadris. Uma peça icônica dos anos 2000, relegada por muito tempo ao fundo do armário, mas que voltou com tudo em 2022, tanto nas passarelas quanto nos nossos guarda-roupas.

O detalhe que transforma esta peça em uma verdadeira declaração de moda é o seu corte: nem "muito justo" nem "muito folgado". Um equilíbrio cuidadosamente pensado, que lembra os estilos frequentemente usados pela atriz, diretora e produtora americana Jennifer Aniston ou pela atriz e produtora Sarah Jessica Parker no início dos anos 2000. Com esta peça, Hailey Bieber confirma que está entre as mais capazes de reviver estilos clássicos.

Uma blusa branca minimalista como contraste.

Para equilibrar a parte de baixo do look, Hailey Bieber optou pela simplicidade: uma blusa branca de mangas compridas com gola alta e corte ajustado. Quanto à maquiagem, Hailey Bieber manteve-se fiel ao seu estilo: pele fresca, sobrancelhas definidas e batom nude.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Por que os edifícios baixos estão voltando com força total?

O ressurgimento das calças de cintura baixa não é coincidência. Nas passarelas da primavera/verão de 2026, diversas grifes revisitaram a estética dos anos 2000 — pense em cortes de cintura baixa, cintos finos, regatas básicas e tênis brancos. Essa pegada nostálgica combina perfeitamente com a estética que Hailey Bieber cultiva desde sua estreia.

Com essa simples selfie, Hailey Bieber prova ser uma das figuras mais "estratégicas" de sua geração. E confirma que, na moda contemporânea, muitas vezes são os detalhes mais sutis — neste caso, a linha do quadril revelada pela calça de cintura baixa — que acabam ditando o tom de toda uma temporada.