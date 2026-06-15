Aos 49 anos, Shakira causa sensação com um look amarelo inspirado na Copa do Mundo.

Shakira celebrou mais um sucesso com um look tão vibrante quanto simbólico. A cantora colombiana compartilhou uma série de fotos com temática futebolística no Instagram para marcar uma conquista importante: 100 milhões de visualizações para "Dai Dai", a música oficial da Copa do Mundo de 2026. Um look amarelo impactante, concebido como uma verdadeira homenagem ao esporte mais popular do mundo.

Um visual amarelo nas cores do futebol

Para a ocasião, Shakira optou por um top cropped amarelo, adornado com um desenho de bola de futebol de um lado e listras vermelhas do outro. Ela combinou a peça com calças e sapatos amarelo-manga claros, além de luvas vermelhas justas que deram um toque de estilo. Com os braços erguidos, ela posou em um gramado de estádio, como se estivesse absorvendo a atmosfera eletrizante de uma grande noite de futebol. Maquiagem impecável, bochechas rosadas e batom rosa, cabelos soltos sobre os ombros: tudo foi pensado para um visual radiante e festivo.

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Uma homenagem a "Dai Dai" e à Copa do Mundo.

A escolha do figurino estava longe de ser insignificante. Acompanhou o anúncio de um grande sucesso: "Acabamos de atingir 100 milhões de visualizações com 'Dai Dai', obrigada", escreveu Shakira, agradecendo calorosamente aos seus fãs. Lançada em meados de maio, essa música, interpretada com o artista nigeriano Burna Boy, é o hino oficial da Copa do Mundo de 2026, sediada pelos Estados Unidos, México e Canadá. O tema futebolístico de sua roupa, portanto, refletia diretamente o espírito da canção.

A rainha dos hinos da Copa do Mundo

Com "Dai Dai", Shakira confirma uma ligação única com o maior evento do futebol. Shakira é a artista que mais vezes participou da história da competição: ela já nos presenteou com um remix de "Hips Don't Lie" em 2006, o grande sucesso "Waka Waka" em 2010 e "La La La" em 2014.

Entre seu vibrante look amarelo e o estrondoso sucesso musical, Shakira prova mais uma vez ser inseparável da magia da Copa do Mundo. Ela confirma seu status de ícone, capaz de combinar moda, música e paixão pelo futebol. Uma estreia deslumbrante, à altura do evento.