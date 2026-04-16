Essa atriz de 62 anos está exibindo uma série de looks de praia minimalistas durante suas férias e causando alvoroço.

A atriz americana Lisa Rinna está aproveitando suas férias ensolaradas com uma série de looks minimalistas. Ela tem exibido diversos visuais praianos, que receberam muitos comentários no Instagram.

Lisa Rinna está exibindo seus looks de férias um após o outro.

Lisa Rinna compartilhou diversas fotos de suas férias tropicais em uma publicação com a legenda "Paraíso", seguida por uma segunda sequência de fotos no mesmo dia. As imagens a mostram com vários looks de praia, incluindo conjuntos com alças delicadas e um vestido preto com recortes laterais. As publicações situam sua viagem entre o Taiti e Bora Bora, na Polinésia Francesa.

De um look para o outro, Lisa Rinna permanece fiel a um estilo muito simples: cortes impecáveis e uma atitude que prioriza a confiança em vez do excesso. É essa abordagem discreta que tem alimentado grande parte das reações online.

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Looks minimalistas de praia que estão dando o que falar

Em fotos divulgadas pela imprensa de celebridades, Lisa Rinna aparece com um conjunto azul e vermelho, depois com um look preto com chapéu de palha e, por fim, com uma versão preta mais gráfica. Diversos veículos de comunicação destacaram essa sucessão de "looks minimalistas", que imediatamente chamou a atenção.

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Uma sequência de férias que gerou muita discussão no Instagram.

Em 7 de abril de 2026, Lisa Rinna já havia publicado fotos tiradas na água com seu marido, o ator americano Harry Hamlin, em uma cena que vários veículos de comunicação interpretaram como "uma referência às fotos de férias de Kylie Jenner e Timothée Chalamet".

A idade de Lisa Rinna também é frequentemente mencionada na cobertura midiática dessas imagens. As reportagens enfatizam sua elegância, confiança e a maneira como ela veste essas roupas de verão. Com esses looks minimalistas de praia, Lisa Rinna nos lembra que uma silhueta simples pode se tornar memorável quando usada com elegância.

Durante suas férias entre o Taiti e Bora Bora, Lisa Rinna transformou uma série de fotos em um momento fashion muito comentado. Seus looks de praia, repetidos de uma publicação para a outra, criam uma atmosfera ensolarada e jovial.