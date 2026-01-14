Search here...

"Uma deusa": esta cantora impressiona com sua figura no tapete vermelho.

Léa Michel
No tapete vermelho do Globo de Ouro de 2026, Lisa, integrante icônica do grupo feminino de K-pop sul-coreano Blackpink, mais uma vez cativou o mundo. Vestida com uma suntuosa criação de Jacquemus, a cantora personificou perfeitamente o espírito "dark", uma mistura de ousadia, elegância e modernidade.

Uma visão de estilo: a audácia de Jacquemus

Para o Globo de Ouro deste ano, Lisa escolheu um vestido da coleção primavera 2026 de prêt-à-porter da Jacquemus. O estilista francês criou para ela uma silhueta misteriosa e fluida ao mesmo tempo: um corpete delicadamente drapeado e transparente, mangas morcego e painéis de tecido com um movimento etéreo. Essa interação entre estrutura e leveza conferiu ao look um charme escultural.

"Elegância sombria", uma estética dominada.

O visual de Lisa personifica perfeitamente a tendência da "elegância sombria" que dominou a moda nas últimas duas temporadas. Esse estilo, inspirado em uma elegância vitoriana repaginada, combina tecidos diáfanos, linhas graciosas e detalhes teatrais. Mangas fluidas e franjas em cascata adicionam uma dimensão dramática, enquanto os tons escuros complementam lindamente a tez da cantora.

Uma beleza simples, um símbolo de confiança.

No quesito beleza, Lisa optou por uma simplicidade refinada: cabelos naturalmente soltos, sobrancelhas bem definidas, olhos marcantes e lábios brilhantes. Seu colar de pérolas escuras completou o visual, criando a ilusão de um decote alto que realçou o ar majestoso do conjunto. Mais do que uma simples declaração de moda, foi uma demonstração de confiança e elegância que consolidou o status de Lisa como uma verdadeira deusa do tapete vermelho.

Num instante, Lisa redefiniu a essência da moda moderna. Com esta silhueta Jacquemus, a estrela do Blackpink prova que domina a arte de combinar poder, sutileza e mistério. O Globo de Ouro de 2026 será lembrado como o momento em que a cantora transformou o tapete vermelho num palco de alta-costura — e consolidou seu status como um ícone global de estilo.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
