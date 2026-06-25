Aos 60 anos, esta cantora está causando sensação com um espartilho de renda.

A cantora country canadense Shania Twain fez uma aparição particularmente marcante em Wembley (Inglaterra) com um look todo preto, como ato de abertura da turnê de Harry Styles.

Uma aparição no Estádio de Wembley

Foi em um dos palcos mais lendários do mundo que Shania Twain incendiou o palco. Em 12 de junho de 2026, a cantora canadense se apresentou no Estádio de Wembley, em Londres, abrindo o show de Harry Styles em sua turnê "Together, Together". Essa série de shows, atualmente em andamento no Reino Unido, reúne dois artistas com estilos musicais muito diferentes. Para essa apresentação em Londres, o ícone da música country deixou uma impressão marcante tanto com sua performance quanto com a escolha do figurino.

Um espartilho preto com cadarço e microshorts.

Para abrilhantar o palco, Shania Twain optou por um look todo preto, inspirado em renda. A peça central do seu conjunto era um corset sem alças, com amarração frontal e detalhes em renda refinada. O corset também tinha um recorte abaixo do busto. Shania Twain combinou a peça com um microshort preto, também adornado com renda, que completou o look da cabeça aos pés com perfeição. Essa combinação transmite uma presença de palco forte e teatral.

Acessórios pretos e brilhantes para amplificar o efeito.

Quanto aos acessórios, a cantora não deixou nada ao acaso. Shania Twain usou meias-calças pretas e luvas longas sem dedos que chegavam aos cotovelos, em harmonia com o estilo do seu look. Ao redor do pescoço, um colar largo e ricamente adornado captava a luz, complementado por pingentes de cruz em camadas.

Nos pés, botas pretas de camurça até a coxa estendiam a silhueta até os joelhos, completando um visual que era ao mesmo tempo rock e teatral. Essa sobreposição de peças pretas brilhantes transformou cada movimento de Shania Twain no palco em um momento visual impactante. E para finalizar esse look meticulosamente elaborado, Shania Twain optou por um cabelo volumoso e ondulado, em um estilo de palco ultrachique.

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Uma apresentação memorável no Academy of Country Music Awards.

O concerto em Wembley acontece apenas algumas semanas depois de outra aparição bastante divulgada de Shania Twain. Em 17 de maio de 2026, ela apresentou o Academy of Country Music Awards em Las Vegas. Para a ocasião, escolheu um vestido de lantejoulas da estilista Falguni Shane Peacock, adornado com bordados de pantera. Shania Twain também surpreendeu seus fãs com um novo corte de cabelo: franja reta.

Ela rejeita os códigos de "se acomodar" frequentemente impostos às mulheres após os 50 anos. Ao fazer inúmeras aparições de destaque, ela afirma seu direito de ocupar o palco com a mesma intensidade de seus primeiros anos. Essa abordagem ressoa com a de outros ícones como Madonna, Cher e Tina Turner, que, à sua maneira, recusaram-se a ser confinadas a uma visão rígida de mulheres com mais de 50 anos na indústria da música.

Com seu espartilho de renda, microshorts e gola ornamentada, Shania Twain reafirma sua liberdade estética, seu domínio da performance e sua capacidade de reinventar seu estilo. É uma demonstração de que é possível ser um ícone e continuar surpreendendo, cena após cena, look após look.