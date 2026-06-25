Em um vestido adornado com penas, Nina Dobrev revisita a tendência nupcial.

A atriz e modelo búlgaro-canadense Nina Dobrev causou sensação no tapete vermelho do Festival de Cinema de Taormina, na Itália. Ela revisitou a tendência "nupcial" — inspirada em vestidos de noiva — em uma criação espetacular adornada com penas e cristais. Sua aparição certamente não passou despercebida.

Um vestido adornado com penas

Para a ocasião, Nina Dobrev usou um vestido tomara que caia com corpete, feito sob medida pela One/Of by Patricia Voto. O corpete ajustado apresentava um padrão floral em jacquard, combinando delicados caules verdes e flores coloridas em tons de azul, rosa e amarelo. Na altura da coxa, o tecido dava lugar a um tule leve, coberto por borlas de penas rosa que flutuavam a cada movimento. Aplicações de penas e cristais brilhantes adornavam o vestido, adicionando um toque dramático à silhueta.

Uma reinterpretação da tendência nupcial

Embora, à distância, o vestido evocasse a elegância discreta de um vestido de noiva, de perto reservava muitas surpresas. Longe do minimalismo habitual dos vestidos brancos, Nina Dobrev optou por uma versão teatral e texturizada, onde penas e strass desafiavam as normas estabelecidas. Foi uma forma de reinventar a tendência "nupcial", tão popular no tapete vermelho, infundindo-a com um toque de ousadia e fantasia.

Acessórios cuidadosamente escolhidos

Para complementar essa peça marcante, Nina Dobrev optou por sandálias prateadas de tiras com efeito iridescente que combinavam com o brilho dos cristais em seu vestido. Ela completou o look com brincos de diamante e maquiagem leve em tons rosados. Mais tarde naquele dia, em uma sessão de fotos, Nina Dobrev escolheu um segundo look, mais minimalista: um vestido capa cinza-pérola, drapeado sobre os ombros, combinado com sandálias brancas.

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No Festival de Cinema de Taormina, pelo seu curta-metragem.

Essa aparição coincidiu com um momento significativo para a atriz. Nina Dobrev estava em Taormina para apresentar seu curta-metragem "General Admission", que ela produziu e no qual interpreta a protagonista. No tapete vermelho, ela posou ao lado de seus colegas de elenco, confirmando seu status de atriz igualmente à vontade diante das câmeras e sob os holofotes.

Com este vestido adornado com penas, Nina Dobrev fez uma das aparições mais marcantes do Festival de Taormina. Uma demonstração de estilo que certamente inspirará muitas noivas em busca de originalidade.