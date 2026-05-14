A cantora Tyla causa alvoroço nas redes sociais com um look de verão "ousado".

A cantora, compositora e dançarina sul-africana Tyla está, presumivelmente, de férias e compartilhando isso com seus seguidores. Uma de suas fotos no Instagram, com a legenda simples "Garota da água", mostra a cantora radiante à beira da água — e um visual bem veranil que certamente gerou reações.

Um visual floral amarelo e azul

A cantora sul-africana publicou uma série de fotos do que parece ser um lago ensolarado, cercada por água e luz. A legenda — duas palavras, "Garota da água" — captura perfeitamente a atmosfera do local: relaxada, ensolarada e despretensiosa. Tyla aparece em um barco, com uma taça na mão, ao lado de sua amiga, a diretora e editora Aerin Moreno, com os cabelos naturais soltos ao vento.

Para este dia na água, Tyla escolheu um look de praia bem colorido: um top amarelo com estampa floral combinado com uma calcinha azul de alcinha. Uma combinação de cores alegre e harmoniosa, entre o botânico e o aquático, que combinou perfeitamente com o cenário natural das fotos. Seus cabelos soltos e cacheados completaram um visual que exalava leveza e descontração.

Tyla via Instagram pic.twitter.com/HOhDaww2aT — Info Tyla Brasil ★ (@InfoTylabrasil) 11 de maio de 2026

Fãs reagindo imediatamente

A publicação rapidamente gerou comentários entusiasmados. Seus fãs responderam com a mesma energia que as imagens transmitiam — admiração misturada com carinho por uma cantora que nunca tentou se apresentar como algo diferente de si mesma. Tyla tem a rara habilidade de fazer com que suas publicações casuais sejam tão impactantes quanto seus looks de tapete vermelho.

A "garota da água" antes da garota do "A*Pop"

Essa pausa pós-férias acontece em um mês de maio particularmente agitado para Tyla. A cantora está se preparando para o lançamento de seu segundo álbum, "A*Pop", em 24 de julho de 2026, do qual os singles "Chanel" e "She Did It Again", com Zara Larsson, já estão tocando bastante nas rádios. Ela também estampou a capa da primeira Beauty Zine da i-D em abril, onde denunciou publicamente o retoque fotográfico. Assim, essa escapada à beira-mar parece um descanso merecido antes de um retorno muito aguardado à música. E "Water Girl" não é apenas um post sobre férias: é uma narrativa que conecta a artista e seu público, construída postagem após postagem.

Uma blusa florida, um lago, uma amiga e duas palavras — Tyla não precisou de muito mais para criar uma de suas postagens mais comentadas da primavera. Muitas vezes, é quando você não está tentando impressionar que você obtém os melhores resultados.