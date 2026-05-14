A cantora Tyla causa alvoroço nas redes sociais com um look de verão "ousado".

Fabienne Ba.
@tyla / Instagram

A cantora, compositora e dançarina sul-africana Tyla está, presumivelmente, de férias e compartilhando isso com seus seguidores. Uma de suas fotos no Instagram, com a legenda simples "Garota da água", mostra a cantora radiante à beira da água — e um visual bem veranil que certamente gerou reações.

Um visual floral amarelo e azul

A cantora sul-africana publicou uma série de fotos do que parece ser um lago ensolarado, cercada por água e luz. A legenda — duas palavras, "Garota da água" — captura perfeitamente a atmosfera do local: relaxada, ensolarada e despretensiosa. Tyla aparece em um barco, com uma taça na mão, ao lado de sua amiga, a diretora e editora Aerin Moreno, com os cabelos naturais soltos ao vento.

Para este dia na água, Tyla escolheu um look de praia bem colorido: um top amarelo com estampa floral combinado com uma calcinha azul de alcinha. Uma combinação de cores alegre e harmoniosa, entre o botânico e o aquático, que combinou perfeitamente com o cenário natural das fotos. Seus cabelos soltos e cacheados completaram um visual que exalava leveza e descontração.

Fãs reagindo imediatamente

A publicação rapidamente gerou comentários entusiasmados. Seus fãs responderam com a mesma energia que as imagens transmitiam — admiração misturada com carinho por uma cantora que nunca tentou se apresentar como algo diferente de si mesma. Tyla tem a rara habilidade de fazer com que suas publicações casuais sejam tão impactantes quanto seus looks de tapete vermelho.

A "garota da água" antes da garota do "A*Pop"

Essa pausa pós-férias acontece em um mês de maio particularmente agitado para Tyla. A cantora está se preparando para o lançamento de seu segundo álbum, "A*Pop", em 24 de julho de 2026, do qual os singles "Chanel" e "She Did It Again", com Zara Larsson, já estão tocando bastante nas rádios. Ela também estampou a capa da primeira Beauty Zine da i-D em abril, onde denunciou publicamente o retoque fotográfico. Assim, essa escapada à beira-mar parece um descanso merecido antes de um retorno muito aguardado à música. E "Water Girl" não é apenas um post sobre férias: é uma narrativa que conecta a artista e seu público, construída postagem após postagem.

Uma blusa florida, um lago, uma amiga e duas palavras — Tyla não precisou de muito mais para criar uma de suas postagens mais comentadas da primavera. Muitas vezes, é quando você não está tentando impressionar que você obtém os melhores resultados.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Em pleno deserto, esta líder de torcida exibe sua figura escultural.
Article suivant
"Eu me sinto linda": aos 60 anos, Brooke Shields quer mudar a forma como vemos o envelhecimento.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Eu me sinto linda": aos 60 anos, Brooke Shields quer mudar a forma como vemos o envelhecimento.

A atriz e modelo americana Brooke Shields nunca pareceu tão livre. No podcast da Netflix "I Changed My...

Em pleno deserto, esta líder de torcida exibe sua figura escultural.

Kylie Dickson compartilhou recentemente uma série de fotos tiradas no deserto de Utah em seu Instagram. A icônica...

"Digna de uma obra de arte": em um vestido romântico, Alia Bhatt faz uma aparição deslumbrante.

A atriz britânica de ascendência indiana Alia Bhatt fez seu grande retorno ao Festival de Cannes (12 a...

Com um vestido escultural, Heidi Klum atrai todos os olhares.

Heidi Klum abrilhantou o tapete vermelho do 79º Festival de Cinema de Cannes (12 a 23 de maio...

"Ela deveria estar sorrindo": Atriz americana recebe onda de críticas após aparição no tapete vermelho

A atriz e kitesurfista americana Maika Monroe fez uma das aparições mais marcantes na cerimônia de abertura do...

Aos 51 anos, Eva Longoria celebra a maternidade com novas fotos de seu filho.

Para celebrar o Dia das Mães, comemorado em 10 de maio nos Estados Unidos, Eva Longoria publicou um...