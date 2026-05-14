"Digna de uma obra de arte": em um vestido romântico, Alia Bhatt faz uma aparição deslumbrante.

A atriz britânica de ascendência indiana Alia Bhatt fez seu grande retorno ao Festival de Cannes (12 a 23 de maio de 2026). Para sua primeira aparição na 79ª edição, ela optou por um vestido de Yash Patil adornado com uma estampa de paisagem. Sua aparição foi imediatamente elogiada online, com muitos comparando a peça a uma verdadeira "obra de arte ambulante".

Um vestido concebido como uma pintura viva.

O vestido usado por Alia Bhatt é uma criação exclusiva do estilista indiano Yash Patil. O design explora uma dimensão pictórica: a saia ampla, estruturada e volumosa é estampada com uma paisagem composta por tons de verde profundo na parte inferior e um céu azul luminoso que se eleva gradualmente em direção ao topo. Esse degradê cria um efeito de horizonte, como se o próprio vestido contasse uma história. O decote coração ajustado, sustentado por alças finas, amplia essa inspiração ao incorporar os tons de azul do céu. O efeito geral é uma silhueta romântica, quase régia, sem cair no exagero de princesa.

Para o penteado, a atriz Alia Bhatt optou por um coque baixo com risca lateral, deixando o tecido ser o protagonista. Sua maquiagem, seguindo a tendência coreana de "pele de vidro", focou em uma tez luminosa e lábios marcantes. Ela usou pequenos brincos de ouro e um anel vistoso: a abordagem minimalista estava completa, para não desviar a atenção do vestido.

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Uma aparição elogiada pelos internautas.

Rapidamente, fotos e vídeos da chegada de Alia Bhatt circularam amplamente nas redes sociais. Comentários inundaram as postagens de suas páginas de fãs e contas de moda. Muitos descreveram o vestido como "digno de uma obra de arte", elogiando a ousadia do estilista e a elegância da atriz. Outros simplesmente escreveram: "Ela é sublime", "Ela é uma pintura viva", "Um dos vestidos mais bonitos de Cannes 2026".

A imprensa internacional de moda também repercutiu a notícia, com vários veículos comparando a peça a uma pintura de paisagem vestida como roupa. Essa reação coletiva confirma o impacto visual desse primeiro look e coloca Alia Bhatt entre as aparições mais marcantes do dia de abertura.

Alia Bhatt, fiel embaixadora de Cannes

Para Alia Bhatt, esta aparição na Croisette não é a primeira. A atriz celebra seu segundo ano como embaixadora global da L'Oréal Paris no Festival de Cannes. Este papel a coloca na linhagem de outras estrelas internacionais associadas à marca francesa, como a atriz indiana Aishwarya Rai e a atriz e modelo americana Andie MacDowell.

Alia Bhatt, que alcançou a fama com "Student of the Year" e é uma figura importante no cinema indiano contemporâneo, já é presença constante nos tapetes vermelhos europeus. Sua chegada à França algumas horas antes, vestindo um elegante terno Carolina Herrera, já havia chamado a atenção.

Com este vestido inspirado na paisagem, Alia Bhatt confirma seu status como uma figura essencial na moda internacional. Combinando a alta costura com uma homenagem ao design indiano, sua aparição em Cannes 2026 se destaca como uma das mais poéticas da abertura. E embora o festival tenha acabado de começar, suas aparições futuras já são muito aguardadas.