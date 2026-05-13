"Ela deveria estar sorrindo": Atriz americana recebe onda de críticas após aparição no tapete vermelho

A atriz e kitesurfista americana Maika Monroe fez uma das aparições mais marcantes na cerimônia de abertura do 79º Festival de Cannes, em 12 de maio de 2026. Vestindo um elegante vestido de lantejoulas, a atriz, que ficou famosa com "Corrente do Mal" e foi vista mais recentemente em "Pernas Longas" e "Lembranças Dele", desfilou no tapete vermelho com sua elegância. No entanto, nas redes sociais, alguns usuários optaram por comentar sobre... sua expressão, considerando-a "séria demais". Esse comentário diz muito sobre as expectativas que ainda são impostas às mulheres.

Uma aparição elogiada pela imprensa de moda.

Para desfilar no tapete vermelho em Cannes, Maika Monroe escolheu um vestido longo inteiramente coberto de lantejoulas prateadas. O vestido estilo sereia, com seu decote quadrado, realçava o brilho fluido das lantejoulas, que captavam a luz a cada movimento. A atriz completou o look com joias. Para o penteado, optou por um coque elegante que acentuava seus traços e as linhas verticais do vestido. Uma escolha clássica, quase hollywoodiana, elogiada pela imprensa especializada em moda.

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"Ela deveria sorrir": a ordem que nunca deixa as mulheres escaparem.

Enquanto a imprensa de moda elogiou unanimemente o look, alguns internautas preferiram se concentrar na expressão da atriz. "Ela deveria estar sorrindo", "Ela não parece feliz por estar ali" ... surgiram alguns comentários criticando Maika Monroe por sua "expressão neutra" nas fotos oficiais. Essa observação reflete um fenômeno bem conhecido: a pressão sobre as mulheres para que sorriam constantemente.

Frequentemente referida pela expressão inglesa "smile please" (sorria, por favor), essa pressão social é aplicada quase exclusivamente às mulheres, que nunca são solicitadas a sorrir para parecerem "agradáveis". Quando um homem permanece sério em um tapete vermelho, falamos de "carisma" ou "presença"; quando uma mulher faz o mesmo, ela é criticada por fazer beicinho. Esse duplo padrão já foi denunciado por muitas atrizes, como a atriz, diretora e artista americana Kristen Stewart e a estilista, designer e empresária britânica Victoria Beckham.

Uma postura coerente com seu caráter.

Maika Monroe é conhecida por seu rosto expressivo e intenso, que contribuiu para seu sucesso em filmes atmosféricos como "It Follows" e "Longlegs". No tapete vermelho de Cannes, ela se manteve fiel a essa imagem. Em vez de um sorriso educado, a atriz optou por uma postura elegante, quase cinematográfica, perfeitamente em sintonia com a atmosfera do festival de cinema mais prestigiado do mundo.

Como bônus, lembremos que a cerimônia de abertura de Cannes não é uma "festa com amigos": é um evento formal, que exige que as atrizes posem para dezenas de fotógrafos por longos períodos. Sorrir durante todo esse tempo não seria apenas exaustivo, mas também absurdo. Maika Monroe simplesmente fez o seu trabalho: posar profissionalmente, com um look deslumbrante, para um evento importante.

Em última análise, o incidente envolvendo a aparição de Maika Monroe em Cannes serve como um lembrete de como as mulheres ainda são julgadas por critérios alheios ao seu trabalho. Em vez de elogiar a qualidade de sua aparência ou a elegância de sua presença, alguns preferem exigir um sorriso que jamais esperariam de um ator. Uma crítica aparentemente trivial, mas que revela um preconceito sexista persistente, mesmo em um dos tapetes vermelhos mais prestigiosos do mundo.