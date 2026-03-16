Quem é Jessie Buckley, a atriz irlandesa que acaba de deixar sua marca no Oscar de 2026?

A atriz irlandesa Jessie Buckley emergiu como um dos grandes nomes do Oscar de 2026. Ela ganhou o prêmio de Melhor Atriz por seu papel em "Hamnet", tornando-se a primeira mulher irlandesa a conquistar este prêmio nesta categoria. Relativamente desconhecida do grande público até alguns anos atrás, a atriz construiu gradualmente uma carreira notável que abrange filmes independentes, séries de televisão e teatro.

Uma atriz que alcançou a fama no teatro e na televisão.

Jessie Buckley nasceu em dezembro de 1989 em Killarney, Condado de Kerry, Irlanda. Atriz e cantora, ela alcançou a fama ainda jovem após participar do programa de talentos britânico "I'd Do Anything" em 2008, onde foi finalista. Após essa exposição inicial na mídia, ela estudou na Royal Academy of Dramatic Art (RADA) em Londres, uma das escolas de teatro mais prestigiadas do Reino Unido.

Sua carreira então gradualmente se consolidou na televisão. Ela participou do drama histórico "Guerra e Paz" (2016) e da série "Taboo" (2017). Posteriormente, ganhou reconhecimento internacional por meio de projetos notáveis como a minissérie "Chernobyl" (2019) e a série "Fargo". Paralelamente, desenvolveu uma carreira no teatro, notavelmente ganhando um Prêmio Laurence Olivier por sua interpretação de Sally Bowles no musical "Cabaret".

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Papéis memoráveis no cinema

No cinema, Jessie Buckley chamou a atenção pela primeira vez em 2017 com o filme independente "Beast", que marcou sua estreia como protagonista. Ela alcançou maior reconhecimento com o filme musical "Wild Rose" (2018), no qual interpretou uma cantora country escocesa que sonha com o sucesso. Essa atuação lhe rendeu uma indicação ao BAFTA de Melhor Atriz. Em 2021, seu papel em "The Lost Daughter" lhe garantiu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, confirmando seu lugar entre as atrizes mais promissoras de sua geração.

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Um papel fundamental em "Hamnet"

O grande sucesso veio em 2026 com o filme "Hamnet", dirigido por Chloé Zhao e adaptado do romance de Maggie O'Farrell. Neste drama histórico, Jessie Buckley interpreta Agnes Shakespeare, esposa do dramaturgo William Shakespeare. O filme explora o luto do casal após a morte do filho, Hamnet, evento que se acredita ter inspirado a criação da tragédia Hamlet.

A atuação de Jessie Buckley, elogiada por sua intensidade emocional, lhe rendeu inúmeros prêmios durante a temporada de premiações, incluindo Globos de Ouro, BAFTA e Critics' Choice Awards, antes de seu triunfo no Oscar. Na cerimônia do Oscar de 2026, em Los Angeles, ela finalmente ganhou o prêmio de Melhor Atriz, fazendo história como a primeira mulher irlandesa a alcançar essa distinção nessa categoria.

Uma carreira em ascensão

Jessie Buckley se consolidou como uma das atrizes mais respeitadas do cinema internacional. Sua carreira, marcada por papéis diversos em filmes independentes, televisão e teatro, reflete uma trajetória construída com padrões exigentes. Após o sucesso de "Hamnet", espera-se que ela continue assumindo grandes projetos cinematográficos, confirmando seu status como uma atriz essencial de sua geração.

Com este Oscar, Jessie Buckley alcançou um marco decisivo em uma carreira já aclamada pela crítica. Em poucos anos, a atriz irlandesa se consolidou graças a performances intensas e escolhas artísticas acertadas. Seu triunfo por "Hamnet" representa não apenas uma consagração pessoal, mas também o reconhecimento de um talento que vem sendo consistentemente confirmado a cada um de seus projetos.