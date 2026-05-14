Com um vestido escultural, Heidi Klum atrai todos os olhares.

Heidi Klum abrilhantou o tapete vermelho do 79º Festival de Cinema de Cannes (12 a 23 de maio de 2026) na cerimônia de abertura e exibição do filme "Electric Venus". A modelo e personalidade da televisão germano-americana escolheu um vestido escultural em um tom pêssego suave, adornado com uma monumental aplicação floral. Sua aparição foi, sem dúvida, um dos momentos mais memoráveis da noite no mundo da moda.

Uma silhueta concebida como uma obra de arte de alta costura.

O vestido usado por Heidi Klum é uma criação de Elie Saab, o estilista libanês renomado por suas peças de alta-costura espetaculares. O design se destaca pelo corpete estruturado e pela silhueta ajustada que enfatiza as linhas verticais da figura. O vestido então se abre em uma coluna fluida que chega até o chão, conferindo ao conjunto uma aparência escultural e elegante.

O detalhe que chama a atenção na peça? Uma grande flor aplicada na frente, em tons de pêssego e rosa claro. Nas costas, um drapeado fluido desce da cintura, criando um efeito de movimento. Uma escolha de design ousada e romântica.

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Uma cerimônia de abertura marcada pelo requinte.

A presença de Heidi Klum fez parte de uma cerimônia de abertura particularmente deslumbrante. Ao lado de figuras como a atriz, produtora e diretora americana Demi Moore — membro do júri de 2026 —, a atriz e produtora americana Jane Fonda e a atriz britânica Dame Joan Collins, Heidi Klum esteve entre os convidados mais fotografados da noite. O festival foi inaugurado com a estreia mundial de "La Vénus Électrique" (A Vênus Elétrica), um drama dirigido por Pierre Salvadori e ambientado na Paris boêmia de 1928.

Com este vestido Elie Saab, romântico e arquitetônico ao mesmo tempo, Heidi Klum provou mais uma vez seu domínio no tapete vermelho de Cannes. Entre os detalhes florais, o caimento fluido e a silhueta escultural, sua aparição se destaca como um dos pontos altos da edição de 2026 do festival – e confirma, se é que ainda faltava alguma prova, a aura única da modelo e apresentadora de televisão germano-americana na Croisette.