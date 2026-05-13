No Festival de Cinema de Cannes, os óculos de Michelle Rodriguez não passaram despercebidos.

A atriz, roteirista e produtora de cinema Michelle Rodriguez chegou a Cannes para celebrar o 25º aniversário de "Velozes e Furiosos" — mas, aparentemente, ela não estava exatamente buscando chamar a atenção no caminho. Seus óculos de sol estilo esportivo de inverno, que cobriam todo o rosto, não tiveram o efeito desejado...

Um aniversário histórico na Croisette

Em 13 de maio de 2026, o Grand Auditorium Lumière do Palais des Festivals recebeu uma sessão especial à meia-noite do primeiro filme da franquia "Velozes e Furiosos" para celebrar o 25º aniversário do longa. Este foi um evento raro para o Festival de Cannes, que abriu suas portas para um dos maiores sucessos de bilheteria do gênero ação na história do cinema. Ao lado do ator, produtor e diretor americano Vin Diesel, da atriz americana Jordana Brewster e do produtor americano Neal H. Moritz, Meadow Walker — filha do ator Paul Walker, falecido em 2013 — também esteve presente para homenagear a memória de seu pai.

Michelle Rodriguez não é estranha a Cannes – esteve lá no ano passado como convidada de honra no gala da AmfAR no Hôtel du Cap. Desta vez, ela desfilava pela Croisette como membro fundadora de uma franquia que se tornou uma instituição de Hollywood – inicialmente com a firme intenção de mantê-la em segredo.

A chegada mais inesperada na Croisette

De todas as estrelas esperadas na Croisette, Michelle Rodriguez foi quem mais surpreendeu a todos — não com seu vestido de noite, mas com sua chegada. Ela tentou passar despercebida usando óculos escuros que cobriam todo o rosto, num estilo que lembrava esportes de inverno. Naturalmente, as câmeras focaram nessa figura mascarada, tornando-a ainda mais reconhecível do que num simples passeio pela Croisette.

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25 anos de franquia, US$ 7 bilhões em bilheteria.

"Velozes e Furiosos", lançado em 22 de junho de 2001, é uma das franquias de ação mais lucrativas da história do cinema, com mais de US$ 7 bilhões em bilheteria mundial ao longo de 11 filmes. Segundo os organizadores do Festival de Cannes, a exibição à meia-noite teve como objetivo "homenagear o impacto duradouro do filme na cultura popular e na história do cinema". Um impacto que Michelle Rodriguez personifica desde o início — sua personagem, Letty, é uma das poucas a aparecer em toda a saga.

Óculos de sol que cobrem todo o rosto, a Croisette, fotógrafos – a tentativa de discrição de Michelle Rodriguez ficará, portanto, entre os momentos mais divertidos desta 79ª edição. Letty pode até estar a 200 km/h num filme, mas na Croisette é impossível escapar às lentes.