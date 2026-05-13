Aos 51 anos, Eva Longoria celebra a maternidade com novas fotos de seu filho.

Para celebrar o Dia das Mães, comemorado em 10 de maio nos Estados Unidos, Eva Longoria publicou um carrossel particularmente tocante no Instagram. A atriz, diretora e produtora americana, geralmente muito reservada sobre sua vida familiar, compartilhou uma série de fotos com seu filho Santiago, apelidado de Santi. Um raro momento de ternura para alguém que considera a maternidade "seu maior papel".

Uma mensagem repleta de emoção.

Na legenda de sua publicação em carrossel, Eva Longoria transmitiu uma mensagem simples e universal: "Feliz Dia das Mães. A maternidade tem sido meu papel favorito e envio todo o meu amor a todas as mulheres que abraçam esse papel, seja qual for a forma que ele assuma." Uma declaração que ressoou particularmente com seus milhões de seguidores e que ampliou a mensagem para todas as mulheres que vivenciam a maternidade de uma forma ou de outra.

A publicação gerou imediatamente uma onda de reações positivas. Com essas palavras, a atriz confirma a importância que atribui a esse papel, que considera fundamental em relação a todas as suas outras conquistas profissionais.

Imagens impregnadas de delicadeza

A sequência de fotos publicada por Eva Longoria reúne diversos momentos de conexão com seu filho. Inclui uma cena em um barco num dia ensolarado, assim como um momento capturado em um set de filmagem onde a atriz segura Santi nos braços enquanto dirige a equipe. Essas imagens simples e espontâneas refletem um equilíbrio deliberado entre a vida profissional e a familiar. Essa publicação ocasional, em um dia simbólico, adquire um significado especial para seus seguidores.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Uma maternidade reivindicada

Esta publicação dá continuidade à firme posição de Eva Longoria: a de uma mãe que abraça seu papel. Ela continua a se dedicar a inúmeros projetos enquanto constrói uma vida familiar protegida do frenesi da mídia. Ao enfatizar que a maternidade pode assumir "diferentes formas", Eva Longoria também se dirige a todos aqueles que, por vezes, se sentem invisíveis neste dia — mães adotivas, madrastas, mulheres que anseiam por um filho ou figuras maternas em geral.

Por meio deste carrossel de imagens, Eva Longoria oferece um retrato comovente de sua vida como mãe. Sem superexposição ou encenação, ela nos lembra da importância que atribui a esse papel. Este raro vislumbre de sua vida, em uma indústria que muitas vezes separa rapidamente a carreira da vida privada, confirma o lugar central que a maternidade ocupa no mundo de Eva Longoria.