Em pleno deserto, esta líder de torcida exibe sua figura escultural.

Kylie Dickson compartilhou recentemente uma série de fotos tiradas no deserto de Utah em seu Instagram. A icônica líder de torcida do Dallas Cowboys (DCC), relaxando em meio a uma paisagem espetacular, está aproveitando um período de descanso ao sol entre as temporadas. Um merecido descanso para essa dançarina profissional, cuja rotina diária de treinos intensivos a tornou uma das figuras mais reconhecidas do grupo.

Uma pausa ao sol após uma temporada exigente.

"Curtindo o verão na primavera ☀️", escreveu Kylie Dickson na legenda de sua publicação do fim de semana. Três fotos mostram ela curtindo as paisagens desérticas de Utah, relaxando em uma cadeira de praia com as montanhas vermelhas e o céu limpo da região como pano de fundo. Em seu perfil oficial na equipe, a dançarina também revela que o verão é sua estação favorita: "Adoro passar tempo ao ar livre, no sol."

Na publicação, suas colegas de equipe e seguidores inundaram a seção de comentários com admiração. Sua colega e amiga Sophy Laufer, em particular, reagiu com diversas mensagens entusiasmadas: "Deusa" , "INCRÍVEL" , "Uau" ... uma avalanche de reações positivas que confirma a crescente popularidade da líder de torcida, muito além do Texas.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Kylie Dickson (@kylie_dickson)

Uma estrela descoberta pela Netflix

A popularidade atual de Kylie Dickson também se deve à série documental da Netflix "America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders". A líder de torcida é uma das figuras de destaque nas duas temporadas da série, que leva os espectadores aos bastidores do dia a dia das DCCs. Essa exposição ajudou a aumentar a conscientização sobre a profissão como um todo, incluindo seus aspectos mais sombrios.

Esta temporada também foi marcada por discussões sobre os uniformes da equipe e sua adaptação ao conforto das dançarinas durante as apresentações – um debate que nos lembra que as questões relativas às condições de trabalho também dizem respeito ao esporte profissional e ao entretenimento.

Entre paisagens desérticas e o sol da primavera, Kylie Dickson desfruta de um merecido descanso após uma temporada intensa. Por trás da imagem idílica de um fim de semana em Utah, porém, reside a realidade de uma atleta cuja vida diária é movida por disciplina e desempenho. Ela agora é uma figura chave no mundo das Dallas Cowboys Cheerleaders e na cultura pop esportiva americana.