Sandra Bullock faz uma chegada triunfal ao Instagram com seu primeiro vídeo.

Screen Sandra Bullock dans « L'Amour à tout prix »

A atriz, produtora, diretora e roteirista germano-americana Sandra Bullock acaba de fazer uma entrada espetacular nas redes sociais. Ela escolheu o Instagram para sua grande estreia, e seu vídeo já conquistou tanto seus fãs quanto seus colegas famosos.

Um vídeo que mistura humor e nostalgia.

Em sua primeira publicação, Sandra Bullock misturou uma margarita de forma divertida, apontando para o liquidificador como se o controlasse magicamente. A legenda dizia: "Meia-noite em algum lugar...", uma referência bem-humorada ao seu clássico cult "Da Magia à Sedução" (Practical Magic), lançado em 1998, no qual contracenou com a atriz, produtora e diretora australiana-americana Nicole Kidman. Essa pequena mensagem não é coincidência: as duas atrizes confirmaram recentemente seu retorno na sequência do filme, com estreia prevista para 11 de setembro.

Uma estrela recebida de braços abertos por Hollywood.

A chegada da amiga ao Instagram rapidamente incendiou a internet. Nicole Kidman foi uma das primeiras a cumprimentar a colega, prometendo tomar "margaritas" com ela "a qualquer hora". A atriz, diretora e produtora americana Jennifer Aniston, a atriz, produtora e empresária americana Reese Witherspoon e a atriz americana Sarah Paulson também reagiram com entusiasmo, publicando mensagens carinhosas para celebrar a chegada da amiga à plataforma.

Sandra Bullock parece estar encarando essa nova fase digital com leveza e humor. Depois de décadas sob os holofotes, ela se aventura no mundo das redes sociais com o que aparenta ser sua autenticidade característica. Combinando nostalgia cinematográfica com um bom humor contagiante, sua primeira publicação dá o tom: uma presença calorosa e radiante que promete encantar sua crescente comunidade.

