Aos 67 anos, Jamie Lee Curtis causou sensação com um vestido branco minimalista.

A atriz, produtora e diretora americana Jamie Lee Curtis causou sensação com um vestido branco minimalista na 19ª cerimônia anual do Hall da Fama da Califórnia, em Sacramento.

Elegância refinada e atemporal

Para este prestigiado evento em 19 de março de 2026, no Museu da Califórnia, Jamie Lee Curtis escolheu um impecável vestido midi branco de mangas compridas. A silhueta reta e fluida, desprovida de adornos supérfluos, acentuou sua figura e carisma natural. Esta peça discreta contrastou com os looks mais elaborados das outras convidadas, confirmando seu status como a rainha do minimalismo chique.

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Uma escolha que celebra a sua carreira.

Homenageada no Hall da Fama da Califórnia ao lado de atletas olímpicos como o americano Carl Lewis e a ex-nadadora americana Janet Evans, Jamie Lee Curtis personifica a simplicidade de Hollywood. Aquele vestido branco no Museu da Califórnia simbolizou pureza e renovação, refletindo seus 50 anos de carreira – de "Um Príncipe em Nova York" aos seus papéis premiados com o Oscar.

Reações unânimes de admiração

No Instagram e no X (antigo Twitter), as fotos do tapete vermelho viralizaram: "Jamie Lee Curtis, o epítome da elegância aos 67 anos", "Aquele vestido branco é perfeito, simplicidade absoluta". Os fãs elogiaram sua confiança e admiraram sua capacidade de combinar elegância discreta com charme natural. Aos 67 anos, Jamie Lee Curtis desafiou as normas de idade, dispensando artifícios e demonstrando que elegância e autoconfiança não conhecem limites.

Em resumo, a atriz, produtora e diretora americana Jamie Lee Curtis demonstrou que, aos 66 anos, a elegância minimalista supera o excesso. Este icônico vestido branco celebrou sua carreira lendária e personificou uma mulher confiante, tornando-a a estrela indiscutível desta noite californiana.