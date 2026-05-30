"Todos estão apaixonados por ela": esta atriz em ascensão fascina os internautas

Léa Michel
@indenavarrette / Instagram

Uma nova "rainha do grito" reina suprema na internet, e seu nome é Inde Navarrete. Alçada à fama pelo fenômeno do terror "Obsession", a atriz americana está causando alvoroço nas redes sociais.

"Obsessão", o fenômeno de terror do ano

Lançado nos cinemas americanos em meados de maio, "Obsession" tornou-se um dos maiores sucessos surpresa de 2026. Dirigido pelo jovem cineasta Curry Barker, o filme acompanha Bear, um funcionário de uma loja de música que usa um objeto amaldiçoado chamado "Salgueiro dos Desejos" para fazer com que sua amiga de longa data, Nikki, se apaixone perdidamente por ele. Naturalmente, o desejo se transforma em um pesadelo.

Misturando terror sobrenatural, tensão psicológica e temas de consentimento, o filme conquistou aclamação da crítica, com uma pontuação superior a 90% no Rotten Tomatoes. Impulsionado quase que inteiramente pelo boca a boca e por reações virais, arrecadou quase US$ 74 milhões em todo o mundo com um orçamento de pouco mais de US$ 1 milhão.

Inde Navarrete, a nova "rainha do grito"

No centro desse entusiasmo está a atuação de Inde Navarrete como Nikki. Críticos e público elogiam sua interpretação como "tão comovente quanto aterrorizante". A atriz transita com maestria entre vários registros — a esposa "perfeita" e congelada, a jovem gritando em meio a um colapso e, por fim, a casca vazia de toda energia — às vezes em uma única cena. A revista Deadline não hesitou em coroá-la como uma "rainha do grito" consagrada.

Quem é Inde Navarrete?

Para quem a está descobrindo agora, Inde Navarrette está longe de ser uma novata. Nascida em Tucson, Arizona, ela já havia se destacado interpretando Sarah Cushing na série "Superman & Lois" de 2021 a 2024. Ela também participou de "13 Reasons Why". Para este papel exigente em "Obsession", que ela admite ter por vezes a assustado durante as filmagens, Navarrette diz que se inspirou em Mia Goth, de "Pearl". Quanto ao seu futuro, ela resumiu de forma simples: se o gênero de terror a quiser, ela pretende permanecer nele por um bom tempo.

Os internautas estão encantados.

Foi principalmente online que o "fenômeno Navarrette" explodiu. Edições do TikTok, vídeos de reação, teorias de fãs: as redes sociais estão saturadas de conteúdo que a elogia. Nos comentários, o mesmo fervor se repete: "todo mundo está apaixonado por ela" e "ela é a nova grande estrela". Muitos já se referem a Inde Navarrette como a "próxima grande estrela do terror".

Com "Obsession", Inde Navarrete não apenas roubou a cena: ela conquistou a internet. Entre aclamação da crítica e adoração online, ela se consolidou como a estrela revelação de 2026 – e sem dúvida marca o início de uma carreira muito promissora.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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