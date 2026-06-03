Para comemorar seu 28º aniversário de casamento, Cindy Crawford compartilhou uma foto que emocionou seus fãs.

Anaëlle G.
@cindycrawford / Instagram

A supermodelo americana Cindy Crawford e seu marido, o empresário americano Rande Gerber, estão celebrando quase três décadas de casamento. Para comemorar seu 28º aniversário de casamento, o casal compartilhou fotos nostálgicas no Instagram, que logo emocionaram seus seguidores.

Uma publicação repleta de nostalgia.

No dia 29 de maio, uma data simbólica, Cindy Crawford publicou duas fotos em preto e branco. A primeira, uma lembrança do casamento, mostra o casal cortando o bolo juntos; a segunda, mais recente, captura o casal jantando junto, com uma sobremesa de aniversário na mesa. "De uma coisa para outra, num piscar de olhos", escreveu Cindy Crawford na legenda das fotos, antes de acrescentar: "28 lindos anos. Que privilégio ser casada com você". Várias celebridades, incluindo a jornalista americana Maria Shriver e a atriz americana Lisa Rinna, ofereceram suas felicitações nos comentários.

Com essas postagens ternas e nostálgicas, Cindy Crawford e Rande Gerber nos lembram que sua história, que começou há quase trinta anos, não perdeu nada de seu encanto. Entre memórias da infância e fotos recentes, o casal oferece aos seus seguidores uma bela lição de amor duradouro, construído sobre amizade e respeito mútuo.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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