Grávida de seis meses, esta modelo desfila na passarela com trajes de banho e surpreende os internautas.

Será que devemos colocar tudo em pausa quando estamos esperando um bebê? Katie Austin respondeu à sua maneira. Grávida de seis meses, a modelo americana desfilou na passarela do Sports Illustrated Swimsuit Runway Show em 30 de maio, em Miami Beach, exibindo orgulhosamente sua barriga de grávida. Uma aparição que surpreendeu parte da plateia.

Desfilar na passarela grávida? Uma escolha que ela abraça completamente.

Para este evento, realizado como parte da Miami Swim Week no W South Beach, Katie Austin desfilou na passarela com um look verde praiano que destacava sua gravidez. Veterana do evento — esta foi sua sexta participação no famoso desfile de moda da revista americana — Katie Austin confidenciou que sua decisão surpreendeu a todos ao seu redor. "Toda vez que anuncio, as pessoas ficam surpresas", disse ela à revista People . E acrescentou, confiante: "Isso não vai me impedir de seguir em frente".

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Uma gravidez vivida com energia.

Longe de atrapalhar seus planos, esta gravidez parece estar lhe dando ainda mais energia. Katie Austin diz que sente "uma energia diferente" este ano e vê o filho que espera como uma fonte adicional de orgulho: "Minha filhinha será o acessório mais bonito que já usei na passarela", confidenciou. Ela admite, no entanto, que está diminuindo o ritmo um pouco nesta fase, observando que sua barriga está crescendo, embora ainda diga que está "na melhor forma possível". Ela também confessou ter que praticar mais sua caminhada, insegura sobre como o crescimento da barriga afetaria sua postura.

Uma primeira maternidade

Este feliz interlúdio acontece alguns meses após o anúncio de sua primeira gravidez. Em 15 de março, Katie Austin revelou que estava esperando um filho com seu marido, Lane Armstrong, com quem se casou em maio de 2024. Para marcar a ocasião, ela compartilhou fotos de um ensaio fotográfico de gestante na praia, com seu parceiro acariciando carinhosamente sua barriga. Filha de Denise Austin, um ícone fitness das décadas de 1980 e 1990, Katie Austin está imersa no mundo dos esportes e do bem-estar desde a infância — ela até desfilou ao lado da mãe em uma edição anterior.

Ao desfilar na passarela grávida e confiante, Katie Austin transmite uma mensagem positiva sobre gravidez e autoconfiança. Enquanto alguns esperavam que ela se retirasse, ela optou por continuar fazendo o que ama, no seu próprio ritmo.