Grávida de seis meses, esta modelo desfila na passarela com trajes de banho e surpreende os internautas.

Julia P.
@katieaustin / Instagram

Será que devemos colocar tudo em pausa quando estamos esperando um bebê? Katie Austin respondeu à sua maneira. Grávida de seis meses, a modelo americana desfilou na passarela do Sports Illustrated Swimsuit Runway Show em 30 de maio, em Miami Beach, exibindo orgulhosamente sua barriga de grávida. Uma aparição que surpreendeu parte da plateia.

Desfilar na passarela grávida? Uma escolha que ela abraça completamente.

Para este evento, realizado como parte da Miami Swim Week no W South Beach, Katie Austin desfilou na passarela com um look verde praiano que destacava sua gravidez. Veterana do evento — esta foi sua sexta participação no famoso desfile de moda da revista americana — Katie Austin confidenciou que sua decisão surpreendeu a todos ao seu redor. "Toda vez que anuncio, as pessoas ficam surpresas", disse ela à revista People . E acrescentou, confiante: "Isso não vai me impedir de seguir em frente".

Uma gravidez vivida com energia.

Longe de atrapalhar seus planos, esta gravidez parece estar lhe dando ainda mais energia. Katie Austin diz que sente "uma energia diferente" este ano e vê o filho que espera como uma fonte adicional de orgulho: "Minha filhinha será o acessório mais bonito que já usei na passarela", confidenciou. Ela admite, no entanto, que está diminuindo o ritmo um pouco nesta fase, observando que sua barriga está crescendo, embora ainda diga que está "na melhor forma possível". Ela também confessou ter que praticar mais sua caminhada, insegura sobre como o crescimento da barriga afetaria sua postura.

Uma primeira maternidade

Este feliz interlúdio acontece alguns meses após o anúncio de sua primeira gravidez. Em 15 de março, Katie Austin revelou que estava esperando um filho com seu marido, Lane Armstrong, com quem se casou em maio de 2024. Para marcar a ocasião, ela compartilhou fotos de um ensaio fotográfico de gestante na praia, com seu parceiro acariciando carinhosamente sua barriga. Filha de Denise Austin, um ícone fitness das décadas de 1980 e 1990, Katie Austin está imersa no mundo dos esportes e do bem-estar desde a infância — ela até desfilou ao lado da mãe em uma edição anterior.

Ao desfilar na passarela grávida e confiante, Katie Austin transmite uma mensagem positiva sobre gravidez e autoconfiança. Enquanto alguns esperavam que ela se retirasse, ela optou por continuar fazendo o que ama, no seu próprio ritmo.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
Article précédent
Casamento de Dua Lipa: a cantora derrete o coração dos fãs com novas fotos.
Article suivant
Para comemorar seu 28º aniversário de casamento, Cindy Crawford compartilhou uma foto que emocionou seus fãs.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Para comemorar seu 28º aniversário de casamento, Cindy Crawford compartilhou uma foto que emocionou seus fãs.

A supermodelo americana Cindy Crawford e seu marido, o empresário americano Rande Gerber, estão celebrando quase três décadas...

Casamento de Dua Lipa: a cantora derrete o coração dos fãs com novas fotos.

A cantora e compositora britânica Dua Lipa abriu as portas para o seu casamento. Ela compartilhou as primeiras...

Aos 37 anos, a modelo Candice Swanepoel causou sensação com um vestido preto minimalista.

A modelo sul-africana Candice Swanepoel compartilhou uma série de fotos no Instagram onde aparece com um vestido preto...

Heidi Klum ilumina a praia com um look bronzeado.

Apenas alguns dias após suas inúmeras aparições de destaque na Croisette, Heidi Klum voltou à praia. A modelo,...

Aos 44 anos, Serena Williams anuncia seu grande retorno ao tênis.

Este é um dos maiores anúncios esportivos do ano. Aos 44 anos, Serena Williams confirmou seu tão aguardado...

Gigi Hadid opta por um look de praia vintage de bolinhas e causa sensação.

Para encerrar maio em grande estilo, a modelo americana Gigi Hadid se presenteou com uma tarde na piscina...