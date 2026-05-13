Jessica Alba compartilha uma lembrança da gravidez e emociona internautas.

Para celebrar o Dia das Mães, comemorado nos Estados Unidos em 10 de maio de 2026, Jessica Alba compartilhou uma sequência de fotos particularmente emocionante no Instagram. A atriz e empresária americana alternou entre fotos de família, momentos do cotidiano e uma marcante foto antiga: uma imagem de sua barriga de grávida durante sua terceira gestação, em 2017. Essa retrospectiva íntima, acompanhada de uma longa mensagem dedicada aos seus filhos e à sua mãe, emocionou profundamente seus seguidores.

Uma carta de amor para seus filhos

Na legenda da sua publicação, Jessica Alba se dirige diretamente aos seus três filhos com palavras carinhosas: "Para os meus bebês - meus corações que caminham fora do meu corpo. A vida que temos é mais do que meus sonhos mais loucos, e o amor que compartilhamos é profundamente conectado e poderoso. Nada dá mais sentido à minha vida do que vocês três." Ela continua se descrevendo como a âncora deles: "Eu sempre serei a âncora de vocês, a rede de segurança, os braços que os acolhem e confortam, e a incentivadora que está sempre ao lado de vocês, encorajando-os a superar todos os limites."

Uma mensagem de rara sinceridade, que ressoa particularmente no contexto deste primeiro ano pós-divórcio - Jessica Alba formalizou sua separação de Cash Warren, seu marido por dezesseis anos, no início de 2025.

Uma homenagem à sua própria mãe.

Antes de se dirigir aos filhos, Jessica Alba quis homenagear a mulher que a criou: sua mãe, Cathy Alba. "Eu te amo. Amo o tempo que passamos juntas. Sou muito grata por termos conseguido passar por todos os altos e baixos juntas — você esteve ao meu lado em todos os momentos. Eu sou quem sou por causa de tudo que te define — você", escreveu a atriz. Essa mensagem sincera ressalta a importância da conexão intergeracional entre mulheres e representa perfeitamente o espírito do Dia das Mães.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Jessica Alba (@jessicaalba)

Uma foto de gravidez memorável

Uma foto em particular chamou a atenção dos fãs: uma imagem no espelho de 2017 mostrando Jessica Alba grávida. Na época, a atriz esperava seu filho Hayes, que nasceu em 31 de dezembro daquele ano. É uma imagem íntima que ela já havia compartilhado nas redes sociais naquela época e que agora ela resgata como uma lembrança querida.

Nos comentários da publicação, muitos internautas elogiaram a beleza da retrospectiva e a sinceridade da mensagem. Outros destacaram como Jessica Alba é uma das vozes mais autênticas sobre maternidade em Hollywood. Fundadora da "The Honest Company", uma marca voltada para famílias, a atriz sempre fez do seu papel de mãe um pilar da sua identidade, que ela compartilha abertamente com seus milhões de seguidores.

Com esta publicação, Jessica Alba transmite uma de suas mensagens mais pessoais do ano. Combinando memórias da gravidez, palavras carinhosas para os filhos e uma homenagem à sua própria mãe, ela nos lembra que o Dia das Mães é, acima de tudo, sobre transmitir tradições, estar presente e demonstrar amor incondicional.