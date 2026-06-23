A ginasta Livvy Dunne causa sensação com um look de praia estampado.

Livvy Dunne está aproveitando ao máximo o verão. A ex-ginasta americana compartilhou um vídeo no Instagram em uma viagem à praia, usando um conjunto de praia verde menta estampado que imediatamente encantou seus fãs.

Um conjunto de praia com estampa verde menta

Foi durante um dia ao ar livre que Livvy Dunne fez sua mais recente aparição estilosa. A ex-atleta da Universidade Estadual da Louisiana (LSU) compartilhou um vídeo em suas redes sociais, gravado durante um passeio à beira da água em um cenário natural de rochas e riachos. Para esse mergulho improvisado, Dunne optou por um biquíni verde menta, perfeito para o clima de verão.

O conjunto, adornado com uma estampa delicada, apresenta um corte triangular clássico com alças finas. Uma silhueta minimalista e atemporal, que enfatiza a leveza e a fluidez. A cor menta, que se harmoniza sutilmente com os tons naturais do cenário, destaca-se como uma das escolhas mais marcantes da sequência.

Um look de beleza natural e com efeito molhado

No quesito beleza, Livvy Dunne optou por um visual deliberadamente natural, perfeitamente em sintonia com a atmosfera veranil da cena. Seu cabelo estava preso para trás, ainda molhado após o mergulho, criando um efeito de "cabelo molhado" que remete às icônicas saídas de praia do cinema. Seu rosto, também sem maquiagem visível, ilustra uma abordagem minimalista que prioriza a autenticidade do momento. Esse visual de beleza minimalista contrasta com suas aparições mais elaboradas e revela outra faceta de sua imagem pública.

Poses descontraídas em frente à câmera

No vídeo, Livvy Dunne assume uma série de poses, exalando uma atitude decididamente relaxada. Sorrindo para a câmera, ela claramente aprecia o ambiente natural, alternando entre closes e planos gerais do cenário. Longe de uma sessão de fotos rígida e posada, o vídeo captura uma atmosfera leve e alegre, completamente diferente das poses convencionais geralmente encontradas nesse tipo de filmagem.

Um cenário natural que enriquece a sequência.

O próprio cenário desempenha um papel crucial no sucesso desta publicação. Apoiada em rochas à beira da água, Livvy Dunne posa em um ambiente que parece ter saído diretamente de um guia de viagens americano. Esse cenário natural, bem diferente dos interiores ultraestilizados que costumamos encontrar nas redes sociais, confere ao vídeo uma qualidade quase cinematográfica. Essa abordagem se alinha a uma tendência mais ampla: o retorno a conteúdos filmados ao ar livre em locais intocados, refletindo uma nova busca por autenticidade entre os internautas.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Livvy Dunne Daily (@livvyluvs_)

Uma avalanche de comentários de admiração

Como acontece com todas as publicações de Livvy Dunne, o vídeo gerou imediatamente uma onda de reações entusiasmadas. Comentários de admiração começaram a surgir em poucos minutos. "Uma mulher deslumbrante e incrível", exclamou um de seus seguidores. "Tão linda", escreveu outro. Essa onda de entusiasmo confirma o profundo carinho de sua comunidade, que a acompanha tanto por sua carreira atlética quanto por seu conteúdo sobre estilo de vida.

Uma influenciadora que se tornou uma figura essencial.

Além desta publicação, Livvy Dunne personifica uma nova geração de atletas capazes de transformar sua visibilidade esportiva em uma carreira genuína como criadora de conteúdo. Conhecida por sua carreira na ginástica na LSU, ela se consolidou nos últimos anos como uma das figuras mais seguidas nas redes sociais americanas, acumulando milhões de seguidores em suas diversas plataformas. Essa trajetória ilustra a crescente convergência entre os mundos do esporte, da moda e do entretenimento, e abre um novo caminho para atletas que desejam expandir sua fama para além das competições.

Com seu biquíni verde menta e seu sorriso para a câmera, Livvy Dunne entrega mais um look de verão impecável. Ela prova, mais uma vez, sua habilidade de transformar até o menor momento de férias em um post viral.