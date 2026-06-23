Com uma blusa de babados, Katy Perry opta por um visual retrô inspirado em seus primeiros anos de carreira.

Anaëlle G.
@katyperry / Instagram

A cantora e compositora americana Katy Perry nunca teve medo de arriscar no palco. Durante sua apresentação no festival O Son Do Camiño, na Espanha, ela optou por um visual retrô e colorido, diretamente inspirado em seus primeiros trabalhos. Uma escolha de moda fiel ao seu estilo e que encantou seus fãs.

Um top com espartilho e babados

Para este concerto, Katy Perry usou um top com babados e um corte sofisticado. Sustentado por uma única alça, o top apresentava uma estrutura tipo corset que criava uma silhueta esculpida, enquanto delicados babados suavizavam o decote. Uma peça marcante, perfeitamente em sintonia com o espírito teatral dos figurinos de palco da cantora.

Uma saia com bolinhas azuis e corações.

Para complementar a blusa, Katy Perry optou por uma minissaia combinando, adornada com bolinhas e pequenos corações azuis. Uma estampa divertida e alegre que reforçou o visual vibrante e descontraído. As bolinhas, aliás, estão voltando com tudo na moda de verão. Com várias camadas e repleta de detalhes, essa saia completou perfeitamente um look decididamente retrô.

Uma referência às suas origens.

A escolha do figurino não foi por acaso. No Instagram, Katy Perry revelou que, em cada noite de sua turnê "OOO", planeja usar roupas inspiradas no início de sua carreira, em particular nas eras "Warped Tour" e "Hello Katy Tour". É uma forma de homenagear seus primórdios no final dos anos 2000, quando se destacou com seu estilo colorido e peculiar. Para seus seguidores, é uma chance de redescobrir a estética pop vibrante que a tornou famosa.

Uma artista fiel ao seu mundo.

Além desse visual, Katy Perry confirma sua inclinação para o teatral. Desde seus sucessos mundiais como "Roar" e "Teenage Dream", ela sempre fez da moda um elemento central de suas performances, exibindo uma infinidade de figurinos ousados e conceitos visuais marcantes. Esse retorno às suas raízes estilísticas, portanto, está em consonância com uma carreira marcada pela audácia.

Com essa blusa de babados e saia de bolinhas, Katy Perry faz uma aparição retrô e encantadora. Inspirando-se em seus primeiros trabalhos, ela nos lembra de suas raízes sem perder seu estilo extravagante. Sem surpresas, isso certamente agradará seus fãs, que sempre aguardam ansiosamente por suas transformações.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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