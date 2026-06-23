Kourtney Kardashian causa sensação com um vestido espetacular e um novo corte de cabelo.

Fabienne Ba.
@kourtneykardash / Instagram

A personalidade da mídia americana Kourtney Kardashian fez recentemente um grande retorno ao mundo da moda. Ela compareceu ao Festival de Cinema de Tribeca com um vestido preto de cetim e um novo penteado que certamente chamou a atenção.

Uma participação muito aguardada no Festival de Cinema de Tribeca.

Kourtney Kardashian fez uma aparição elegante na estreia do documentário "Louder Than Fear", apresentado no Festival de Cinema de Tribeca, em Nova York. O projeto profundamente pessoal narra a vida, os traumas e a jornada de cura de Travis Barker, marido de Kourtney e icônico baterista do Blink-182. Sua presença foi ainda mais simbólica para Kourtney Kardashian, que acompanhou o marido na divulgação dessa história tão íntima. Como de costume, ela escolheu cuidadosamente seu look, em perfeita sintonia com a solenidade do evento.

Um vestido de cetim preto exclusivo

A peça central deste look é um longo vestido preto de cetim, ao mesmo tempo discreto e inegavelmente dramático. O corte combina diversos detalhes de alta costura cuidadosamente elaborados: mangas compridas, uma fileira de botões na frente, um decote profundo e uma fenda alta. O resultado: uma silhueta estruturada e dramática, que enfatiza a profundidade do preto e a fluidez do cetim. A escolha do tecido captura a luz com perfeição a cada movimento, ancorando o look em uma estética decididamente arquitetônica. Kourtney Kardashian confirma, assim, seu compromisso com o minimalismo dramático que cultiva há várias temporadas.

Uma gola branca escultural que proporciona um forte contraste.

O elemento mais marcante do vestido é, sem dúvida, a sua gola escultural branca, que proporciona um contraste impressionante com o preto profundo do resto da peça. Este detalhe de alta-costura, algures entre uma gola vitoriana e uma peça de design contemporâneo, emoldura o rosto de Kourtney Kardashian e confere-lhe uma dimensão quase gráfica.

Um truque estilístico que transforma um clássico vestido preto em uma peça de passarela, ilustrando a inteligência da escolha sartorial. Essa interação entre o rigor do preto e o brilho do branco remete aos códigos dos grandes designers minimalistas contemporâneos, que fazem da oposição de cores uma verdadeira linguagem.

Acessórios pretos para completar o look

Para complementar essa peça marcante, Kourtney Kardashian optou por acessórios minimalistas, permitindo que o vestido fosse o protagonista. Uma elegante clutch preta e um par de scarpins pretos de bico fino completaram o look, harmonizando perfeitamente com o restante da produção. Essa coleção cuidadosamente selecionada de peças pretas cria um visual extremamente coeso da cabeça aos pés, onde a gola branca se torna a única quebra visual. Essa abordagem minimalista exemplifica a evolução estilística de Kourtney Kardashian nos últimos anos.

Uma nova franja reta que está fazendo sucesso.

Outra grande surpresa desta aparição foi o novo penteado de Kourtney Kardashian. Ela surgiu com uma franja reta que emoldurava seu rosto e estruturava seu visual. Seus cabelos lisos e pretos complementaram perfeitamente o novo corte. Essa transformação capilar gerou reações imediatas de seus fãs nas redes sociais. "A franja é definitivamente o melhor visual dela até agora", exclamou um usuário, resumindo o entusiasmo geral.

Uma onda de reações entusiasmadas

Como em todas as aparições de Kourtney Kardashian, sua postagem no Instagram imediatamente gerou uma onda de comentários entusiasmados. "Minha Kardashian favorita! Você arrasa!" , escreveu uma de suas fãs, em uma típica expressão da admiração espontânea que Kourtney inspira. Outros a chamaram de "icônica", enquanto muitos elogiaram especialmente sua nova franja. Essa onda de entusiasmo confirma o lugar especial que Kourtney ocupa entre as irmãs Kardashian no coração de seus fãs.

Com seu vestido preto de cetim com gola branca escultural, sua nova franja reta e sua maquiagem, Kourtney Kardashian fez uma de suas aparições mais marcantes do ano. Foi uma demonstração da elegância com que ela agora equilibra carreira, família e imagem pública — temporada após temporada, look após look.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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