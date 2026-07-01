Aos 80 anos, Helen Mirren surpreende com um novo corte de cabelo assimétrico.

A atriz britânica e americana Helen Mirren causou sensação em Taormina, na Itália, ao exibir um corte assimétrico, uma mudança radical em relação ao seu característico corte chanel.

Uma participação notável no Festival de Cinema de Taormina.

Foi na Itália, na ilha da Sicília, que Helen Mirren revelou sua mais recente surpresa de estilo. A atriz vencedora do Oscar compareceu ao 72º Festival de Cinema de Taormina, um dos eventos cinematográficos mais antigos e prestigiados da Europa. No tapete vermelho, ela imediatamente chamou a atenção dos fotógrafos — não apenas com a escolha do vestido, mas principalmente com a transformação radical do cabelo. Essa aparição está em sintonia com suas memoráveis presenças anteriores nos tapetes vermelhos mais prestigiados da Europa.

Um corte assimétrico, uma mudança em relação ao seu característico corte chanel.

Helen Mirren, conhecida durante anos pelo seu icônico corte chanel na altura dos ombros, optou por uma transformação ousada: seus cabelos foram cortados curtos na nuca, num estilo assimétrico e decididamente moderno. Longe de uma evolução sutil, Helen Mirren escolheu uma mudança radical, rompendo com o corte que havia sido sua marca registrada por vários anos. Prova, se é que era necessária, de que aos 80 anos, a experimentação continua muito viva.

Seus cabelos prateados estavam totalmente à mostra.

Helen Mirren não mudou apenas o corte de cabelo; ela também continua a abraçar completamente seus cabelos grisalhos naturais. Essa cor, que se tornou uma de suas características mais marcantes, agora é combinada com um corte mais curto e estruturado, realçando seu impacto visual. Essa ênfase nos cabelos grisalhos naturais faz parte de uma abordagem mais ampla de aceitação do envelhecimento, que Helen Mirren defende em suas declarações públicas há vários anos. Essa coerência entre suas palavras e sua aparência contribui para torná-la uma figura inspiradora para muitas mulheres.

Um vestido coral para o tapete vermelho

Para complementar seu novo corte de cabelo, Helen Mirren usou um vestido midi plissado com decote em V em um vibrante tom coral que realçou sua tez e o novo visual. Um cinto bordado acentuou sua cintura, adicionando um toque de alta costura ao conjunto. O vestido sofisticado e luminoso exemplifica perfeitamente o estilo impecável que a atriz cultiva há décadas no tapete vermelho. Uma silhueta elegante que combina modernidade e requinte.

Acessórios combinando

Para completar o visual, Helen Mirren optou por acessórios cuidadosamente coordenados. Ela usou sandálias de salto metalizadas, uma clutch estruturada dourada e um conjunto de diamantes particularmente refinado — um delicado colar com pingente e brincos longos adornados com pedras preciosas. Essa sobreposição controlada captou a luz sem competir com o tom coral do vestido. Quanto à maquiagem, ela ecoou a cor da roupa, com batom vermelho vibrante e blush complementando a harmonia geral do look.

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"Ter 80 anos é fabuloso."

Este novo corte de cabelo faz parte de uma abordagem pessoal que Helen Mirren defende abertamente há vários anos: uma relação pacífica e alegre com o envelhecimento. "Sempre digo que ou você morre jovem ou envelhece. Não há meio-termo. E eu nunca quis morrer jovem. Sou muito curiosa sobre a vida; quero ver o que acontece depois!", confidenciou a atriz em uma entrevista concedida em outubro de 2025.

Mais tarde, na mesma entrevista, Helen Mirren elaborou ainda mais sobre sua visão do envelhecimento, com sua franqueza característica. "Que se dane as convenções, estou viva, trabalho, posso beber uma taça de vinho, posso usar maquiagem, posso ouvir música, posso admirar um belo pôr do sol, posso ir ao teatro, posso assistir a um filme, posso maratonar séries na Netflix e posso viver minha vida. É uma coisa linda", declarou a atriz . São palavras livres e inspiradoras, um contraste marcante em uma indústria onde a pressão sobre a aparência das mulheres continua considerável.

Com seu corte de cabelo curto e assimétrico, conjunto cinza-prateado e um vibrante vestido coral, Helen Mirren fez uma aparição marcante no Festival de Cinema de Taormina. Ela provou mais uma vez que é possível surpreender, evoluir e explorar novas direções estilísticas sem comprometer a própria identidade.