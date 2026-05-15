Tiffany Haddish exibe sua barriga sarada em um look colorido.

Fabienne Ba.
@tiffanyhaddish / Instagram

A atriz, comediante, roteirista e produtora americana de origem eritréia, Tiffany Haddish, fez sua estreia na edição de 2026 da revista esportiva americana Sports Illustrated Swimsuit. Ela aparece em uma série de fotos onde seus músculos abdominais são o destaque.

Uma estreia para a Sports Illustrated Swimsuit.

Fotografadas em Baja California Sur (Estado do México) pelo fotógrafo James Macari, as fotos do ensaio de Tiffany Haddish para a Sports Illustrated Swimsuit 2026 a tornam uma das quatro estrelas da capa da edição - ao lado da cantora, compositora, escritora, estilista e produtora americana Hilary Duff, da influenciadora americana Alix Earle e da modelo Nicole Williams English.

Uma estreia para Tiffany Haddish, que encarou o ensaio com a mesma energia de uma apresentação de stand-up. A peça mais marcante foi um conjunto de duas camadas da SAME: um maiô laranja e o outro dourado. A foto da capa mostra Tiffany Haddish ajoelhada na areia branca, com os joelhos a poucos centímetros da água cristalina. Seus cabelos castanho-escuros, ondulados e caindo até a cintura, substituem o corte chanel curto que ela vinha usando nas últimas semanas.

Os abdominais que chamaram a atenção de todos

Em diversas imagens do ensaio, Tiffany Haddish exibe um abdômen esculpido — resultado de uma rotina de exercícios que ela compartilha regularmente em suas redes sociais. Em outro look, ela aparece vestindo um maiô Saint Laurent inteiramente coberto de lantejoulas pretas, apoiada em uma bola de yoga amarela e usando um colar de discos dourados da New York Vintage. Dois looks impecáveis.

Uma sessão de fotos que não transcorreu sem incidentes – e ela riu disso.

Tiffany Haddish brincou sobre os inúmeros quase acidentes com o figurino durante a sessão de fotos: "Tinha umas roupas que eu estava usando e pensava: 'Isso vai ser inapropriado...' Porque estamos no oceano. O oceano gosta de tirar a roupa." Ela acrescentou, com seu humor característico: "E sabe o que mais gosta de aparecer? Meus mamilos. Eles queriam muito participar da sessão. Foi difícil mantê-los no lugar." Seu relato gerou tanta repercussão quanto as próprias fotos.

Um visual de beleza que rompe com sua imagem habitual.

Para este ensaio fotográfico, Tiffany Haddish optou por uma maquiagem mais suave do que o habitual: pele luminosa, sombra iridescente, lábios com brilho em tom de amora e blush pêssego. Uma escolha de beleza voltada para um visual "pronto para férias" — bem diferente do estilo teatral e chique que costuma ser sua marca registrada no tapete vermelho.

Abdômen definido, um conjunto de duas camadas e bom humor – Tiffany Haddish estreou na revista esportiva americana Sports Illustrated Swimsuit exatamente como esperado: sendo ela mesma. E é justamente por isso que funciona.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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