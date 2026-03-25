Considerada "inapropriada" em um parque de diversões, sua roupa gera debate.

Anaëlle G.
@marinasmithoficial / Instagram

A influenciadora brasileira Marina Smith gerou recentemente um debate online após compartilhar fotos de uma visita a um parque de diversões. Com mais de 900 mil seguidores no Instagram, ela chamou a atenção com um look composto por uma blusa branca amarrada na frente e calça jeans skinny, que ela descreveu como "simples e casual". No entanto, as imagens rapidamente geraram uma enxurrada de reações nos comentários.

Uma roupa que divide opiniões entre os internautas.

Alguns internautas consideraram a roupa inadequada para um local frequentado por famílias. Entre os comentários publicados, estavam: "É inapropriado, há crianças presentes" e "Ela deveria ter sido impedida de entrar no parque". Outros comentários enfatizaram que a escolha da roupa deve levar em conta o contexto e as pessoas presentes.

No entanto, alguns membros da comunidade defenderam a influenciadora, argumentando que seu look era comparável a roupas frequentemente usadas em passeios de verão. Vários internautas consideraram a controvérsia desproporcional, acreditando que a roupa era perfeitamente normal para um ambiente de lazer.

A influenciadora responde à controvérsia.

Diante da dimensão das reações, Marina Smith optou por se manifestar diretamente no Instagram. Compartilhando a foto de um artigo , ela escreveu: "Quando até sua roupa vira notícia internacional... você entende o seu nível de influência". Essa publicação gerou ainda mais comentários, com alguns usuários acreditando que a situação ilustra como as redes sociais amplificam rapidamente debates relacionados à aparência e à imagem pública. Outros apontaram que a moda pode ser percebida de maneiras diferentes dependendo das sensibilidades culturais ou pessoais.

Moda e percepção: um debate recorrente nas redes sociais.

Essa controvérsia evidencia a diversidade de opiniões sobre os códigos de vestimenta em ambientes de lazer. Para alguns comentaristas online, adaptar a roupa ao contexto continua sendo essencial, enquanto outros defendem uma abordagem mais livre em relação ao estilo pessoal. Independentemente disso, a roupa de uma mulher — assim como a de qualquer outra pessoa — não deveria ser alvo de tanto escrutínio e julgamento. Todos deveriam poder se vestir como quiserem, respeitando o ambiente e os outros. Nesse caso específico, usar jeans e um top curto em um parque não é chocante nem problemático, e não justifica a intensidade das críticas observadas.

Este debate destaca, em última análise, o papel central das imagens no mundo digital, onde cada detalhe pode (infelizmente) ser comentado, interpretado e compartilhado em larga escala.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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