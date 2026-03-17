À beira da piscina, esta modelo americana exibe sua silhueta.

À beira da piscina do Beverly Hills Hotel, a modelo americana Emily Ratajkowski exibiu recentemente sua silhueta em um maiô vermelho decotado, capturando a essência do verão apesar da temporada de inverno.

Uma série de fotos de verão que viralizaram

Em 14 de março de 2026, Emily Ratajkowski publicou uma sequência de fotos clicadas pelo fotógrafo Morgan Maher, posando languidamente à beira da icônica piscina do Beverly Hills Hotel, cercada por palmeiras e cabanas. Seu vibrante vestido vermelho, com decote profundo e recortes altos nos quadris, evoca a estética de "Baywatch" dos anos 90 com um toque moderno: franzidos laterais e tecido estruturado que valorizam sua silhueta.

Mãe de uma filha, Emily Ratajkowski exibe com orgulho seu corpo, alternando entre poses sentada em uma espreguiçadeira e olhares significativos para a câmera. Essa escolha minimalista de roupa reforça seu domínio da filosofia "menos é mais", uma habilidade que ela aprimorou desde o início de sua marca, Inamorata.

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Comentários acalorados no Instagram

A publicação viralizou, acumulando mais de 257 mil curtidas em menos de 10 horas e gerando uma onda de reações de celebridades e fãs: a modelo russa Irina Shayk reagiu com um emoji de fogo, enquanto seus seguidores a chamaram de "lenda", "a mulher mais linda do mundo" e "linda demais para este mundo". Essas imagens, tiradas sob o sol radiante da Califórnia, destacam sua pele bronzeada, seus cabelos castanhos ondulados e seu olhar magnético.

Em resumo, Emily Ratajkowski transforma uma simples "pausa na piscina" em um momento fashion viral, celebrando sua silhueta com uma confiança contagiante.