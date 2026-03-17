A atriz Barbie Ferreira é novamente alvo de críticas sobre sua forma física.

A atriz e modelo americana Barbie Ferreira chamou a atenção ao desfilar no tapete vermelho do Oscar 2026, em Los Angeles. Conhecida por seu papel na série "Euphoria", ela usou um vestido que gerou muita discussão. Além de sua presença marcante na cerimônia, foi a transformação de sua figura que provocou inúmeros comentários online, reacendendo o debate sobre a pressão exercida sobre a aparência das mulheres em Hollywood.

Uma presença marcante no tapete vermelho.

Barbie Ferreira chegou à 98ª edição do Oscar com um vestido azul de corpete e acessórios dourados, um look chique que imediatamente chamou a atenção dos fotógrafos. A atriz é mais conhecida pelo público em geral por seu papel como Kat Hernandez na série "Euphoria", da HBO.

Desde sua estreia na série, ela também se destacou como modelo e em diversos projetos cinematográficos. Sua presença no tapete vermelho foi rapidamente comentada nas redes sociais e na mídia, onde alguns internautas observaram que sua "aparência física havia mudado desde suas primeiras aparições públicas".

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Especulações sobre sua perda de peso.

Diversos comentários online mencionaram a "perda de peso visível" da atriz, com alguns até especulando sobre os motivos dessa mudança. Essas reações reacenderam rumores que já haviam surgido em alguns tabloides nos últimos meses, sugerindo que a atriz teria alterado sua aparência para se adequar melhor aos padrões de Hollywood.

No entanto, não houve confirmação oficial sobre os motivos dessa mudança física. As especulações que circulam nas redes sociais e em alguns veículos de comunicação, portanto, permanecem sem comprovação.

Uma carreira que abrange televisão, cinema e moda.

Barbie Ferreira alcançou a fama na adolescência graças à sua presença nas redes sociais e na plataforma Tumblr, antes de ser descoberta por diversas marcas de moda. Ela colaborou notavelmente com varejistas como American Apparel, H&M e Target no início de sua carreira. Sua popularidade cresceu ainda mais com seu papel em "Euphoria", onde interpretou Kat Hernandez, uma personagem que se tornou icônica para uma parcela do público.

Paralelamente à sua carreira de atriz, ela continua trabalhando na indústria da moda. Em 2025, ela desfilou na passarela do Victoria's Secret Fashion Show, uma experiência que comentou em diversas entrevistas, explicando que ficou surpresa e animada por participar do evento.

Os debates em curso sobre a aparência em Hollywood

As reações provocadas pela aparição de Barbie Ferreira ilustram um debate recorrente na indústria do entretenimento: a importância atribuída à aparência física das atrizes. Inúmeras personalidades do cinema e da televisão já denunciaram a pressão exercida sobre as mulheres em relação à sua imagem, particularmente nas redes sociais, onde os comentários sobre corpos e aparência são frequentes. O exemplo de Barbie Ferreira serve, portanto, como um lembrete de que as discussões em torno dos corpos das celebridades, infelizmente, continuam a alimentar debates públicos, por vezes em detrimento do seu trabalho artístico.

Apesar dessas críticas, Barbie Ferreira continua sua carreira em projetos de cinema, televisão e moda. Sua notável presença no Oscar de 2026 demonstra que ela permanece uma figura proeminente no mundo do cinema e da moda, enquanto as discussões em torno de sua imagem destacam a constante atenção dada às celebridades pela mídia.