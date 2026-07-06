Entre conchas e flores, Kehlani opta por um visual de verão marcante.

Enquanto se prepara para sua turnê mundial, a cantora e compositora americana Kehlani compartilhou um look vibrante e praiano de verão nas redes sociais. Com estampas florais e acessórios de conchas, ela optou por um estilo ensolarado e descontraído que conquistou seus fãs instantaneamente.

Um visual ensolarado e de verão

Para esta aparição, Kehlani adotou uma estética praiana e boêmia. Ela usou shorts brancos com estampa floral vermelha, combinados com um cinto de conchas para um toque decididamente veranil. O look foi complementado com uma blusa branca, brincos de argola com detalhes em concha e um delicado colar de pérolas. Maquiagem nude e longos cachos soltos e naturais finalizaram este visual com efeito de cabelo beijado pelo sol.

Uma atmosfera à beira-mar

Além das peças em si, este look evoca toda uma atmosfera. Conchas, pérolas e estampas florais trazem imediatamente à mente imagens de verão, areia e férias. Essa tendência "mermaidcore", inspirada no mundo marinho, está cada vez mais popular nas redes sociais. Com este conjunto, Kehlani abraça completamente essa estética praiana, que é suave, natural e refrescantemente vibrante.

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Fãs conquistados

Como era de se esperar, essa publicação gerou uma onda de reações entusiasmadas. Nos comentários, os internautas encheram Kehlani de elogios. "Ela é demais!", "Uma verdadeira Moana!" foram apenas algumas das muitas mensagens de admiração.

Uma cantora nas notícias

Essa apresentação acontece em um momento agitado para Kehlani. Ela lançou seu novo álbum autointitulado, "KEHLANI", em 24 de abril de 2026, dia do seu 31º aniversário. Agora, ela se prepara para promover essas novas músicas ao vivo durante sua "Kehlani World Tour", que começará em agosto de 2026 com datas na América do Norte, Europa, Reino Unido e África do Sul.

Com este look veranil com conchas e flores, Kehlani exibe um visual radiante e moderno. Fiel ao seu estilo, ela confirma sua predileção por looks sofisticados e sua atual inspiração praiana. Sem surpresas, isso certamente encantará seus fãs.