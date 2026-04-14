No festival Coachella, a modelo Heidi Klum se escondeu sob um disfarce surpreendente.

Fabienne Ba.
@heidiklum / Instagram

A modelo, apresentadora de TV e atriz germano-americana Heidi Klum surpreendeu a todos no Coachella 2026 ao revelar que compareceu ao festival disfarçada. Ela compartilhou imagens mostrando um look criado para se misturar relativamente bem com os outros frequentadores do festival.

Um look pensado para passar despercebido

Durante o fim de semana do festival (10 a 19 de abril de 2026), Heidi Klum compartilhou um vídeo no Instagram mostrando-se no Coachella com uma roupa diferente do seu estilo habitual. Ela usava óculos de sol grandes e um conjunto monocromático, incluindo um body com recortes e calças de pernas largas. A combinação de acessórios discretos e peças casuais permitiu que ela se movesse com mais discrição pelo festival. Esse disfarce provavelmente reflete o desejo de aproveitar o evento sem chamar atenção imediatamente.

Uma segunda aparição com uma transformação capilar.

Em outra publicação, Heidi Klum aparece usando uma peruca preta e uma roupa diferente, composta por uma blusa folgada combinada com meia-calça arrastão e botas. Essa transformação capilar, mais uma vez, contribui para alterar sua aparência, reforçando o efeito de camuflagem. As publicações geraram inúmeros comentários de internautas, alguns dos quais apontam a dificuldade em reconhecer Heidi Klum.

Coachella, um espaço para experimentação estilística.

O festival Coachella é conhecido pela diversidade de estilos observada entre artistas e figuras públicas. Os looks adotados no evento são frequentemente concebidos como declarações visuais originais. Nesse contexto, a escolha de uma roupa pode ser vista como uma forma de explorar uma nova faceta estética.

Uma presença ligada ao mundo musical e criativo.

Heidi Klum também compartilhou imagens relacionadas à apresentação do DJ Diplo, com quem já colaborou em um projeto musical. Essa presença reforça a dimensão cultural do festival, que reúne artistas, criadores e profissionais de diversos setores. O Coachella proporciona um ponto de encontro para diferentes disciplinas artísticas, que vão da música à moda.

Ao aparecer disfarçada no Coachella 2026, Heidi Klum ilustra a dimensão criativa associada a este importante evento do calendário cultural. Essa aparição também confirma o papel do festival como um espaço de expressão artística onde os códigos tradicionais podem ser reinterpretados.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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