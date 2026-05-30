A cantora Madison Beer causa sensação com um espartilho vintage de veludo verde.

A cantora, modelo e atriz americana Madison Beer continua a causar sensação em sua turnê. Em Barcelona, ela incendiou o palco com um deslumbrante corset verde que gerou reações de seus fãs nas redes sociais.

Madison Beer incendeia o palco de Barcelona.

Durante sua passagem por Barcelona em turnê com a "Locket Tour", Madison Beer fez uma apresentação aclamada pela crítica. Ela compartilhou um carrossel no Instagram intitulado "Uma Semana da Locket Tour", mostrando seus looks, reações dos fãs e a atmosfera de seus shows. Embora cada um de seus visuais tenha causado impacto, foi uma peça verde, usada no encerramento do show, que chamou a atenção de todos.

Um popular espartilho verde com franjas

Para seu grande final, Madison Beer optou por um body verde tomara que caia com franjas. Uma cor vibrante e sofisticada que cativou seus fãs. Ela usou os cabelos longos soltos e escolheu uma maquiagem suave e natural. Um equilíbrio sutil entre sofisticação e energia rock, fiel ao seu talento para o dramático.

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Uma estética vintage muito apreciada pela Madison Beer.

Essa escolha se encaixa perfeitamente no universo facilmente reconhecível da sua era "Locket", que se inspira em uma estética vintage, quase vitoriana, onde os medalhões têm um significado simbólico. Madison Beer, que gosta de misturar peças românticas, espartilhos e toques retrô, já expressou diversas vezes sua predileção por roupas "que já tiveram uma vida". Essa sensibilidade para a moda é evidente em cada um de seus figurinos de palco, desde rendas e laços até silhuetas com espartilho.

Os fãs foram conquistados.

A publicação de seu look gerou uma avalanche de reações de admiração. Os elogios inundaram as fotos: muitos internautas a descreveram como "magnífica", enquanto outros a consideraram "um anjo". Isso só confirma seu status de ícone fashion, cuja cada aparição no palco se torna uma verdadeira declaração de estilo.

Com este corset verde usado para encerrar seu show em Barcelona, Madison Beer criou um dos looks mais marcantes de sua "Locket Tour". Combinando cores vibrantes com um toque vintage refinado, ela provou mais uma vez que domina a arte de transformar o palco em uma verdadeira passarela.